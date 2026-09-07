Annunci nelle colonnine: un’idea per passare il tempo?



















Annunci nelle colonnine di ricarica (e altro ancora): può essere un’idea per passare il tempo durante il rifornimento? Roberto, un lettore, ne è convinto. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Annunci nelle colonnine: “C’è chi vende la casetta per animali…”

“Vi scrivo perché mi ha colpito un’immagine che ho visto su Linkedin e che mi induce a una riflessione. È stata scattata in una ricarica in Germania e si vede una colonnina con appiccicato un annuncio. Se ho letto e tradotto bene (traduttore automatico) è di un tale che vende una casetta per animali a 350 euro. La riflessione è questa. Per quanto i tempi di ricarica si accorcino, almeno mezz’ora bloccati sul posto dobbiamo farla passare. Si fanno due telefonate, si va al bagno (se c’è, non sempre…). Ma in realtà le stazioni potrebbero diventare dei luoghi di aggregazione per persone che hanno interessi comuni. Con bacheche di annunci (un po’ più seri e piazzati meglio di questo) e altro ancora. Sono convinto che potrebbero attrarre allestazioni più clienti di quelli che hanno finora. Mi piacerebbe avere il vostro parere: sbaglio?“. Roberto Ambrosini

Un po’ di tempo ci stai e c’è già chi ne fa un business…

Risposta. Che si fa durante la ricarica è un tema ricorrente nel nostro spazio riservato ai lettori. Il problema, ovviamente, se l’è posto anche chi le ricariche le installa e gestisce, per rendere più accoglienti e soprattutto redditizie le sue stazioni. C’è chi pubblica c’è chi pensa che le colonnine possono essere utilizzate anche per altro, come annunci pubblicitari e anche vendita on-line di prodotti. Visto che il sistema di pagamento c’è già… È quel che sta facendo ViaFast, come spiega l’ad Tiziano Giovannetti in questo articolo. L’idea più pratica e originale, come segnalato un paio di mesi fa, l’ha avuta ancora una volta Tesla nei suoi Supercharger. Consentendo a tutti i clienti di dare una pulita agli interni dell’auto con un aspirapolvere gratuito collocato a fianco delle ricariche ad alta potenza. Accade, anche questo, in Germania. Tutto fa brodo e ogni idea nuova è benvenuta.