Anno record per Skoda nell’elettrico: le vendite sono raddoppiate a 174.900 unità (+119,8% su base annua). E in arrivo ci sono altri due modelli.

Tra i marchi generalisti, che vendono più di un milione di auto all’anno, sono pochi ad avere una quota di mercato a due cifre nell’elettrico. Skoda è arrivata al 16,7% nel 2025, nonostante la gamma fosse ridotta a due modelli, la Enyaq e la Elroq. E nonostante che la vendita di EV sia sostanzialmente concentrata nel mercato europeo. La grande scommessa è salire ora sopra quota 20% con un modello entry-level come la Epiq, che sarà lanciato nella prima metà di quest’anno. E che sarà la versione Skoda di un’altra auto molto atteso, la Volkswagen ID.Polo. Nei prossimi mesi sarà poi presentato il modello elettrico più costoso della gamma, un Suv denominato Peaq. Gettando i presupposti per salire oltre le 200 mila EV consegnate. Segno che anche nel mondo dell’elettrico il fattore prezzo ha un peso importante. Come dimostrato dal successo della Elroq, che nel 2025 è stata la seconda EV più venduta in Europa, dopo la Tesla Model Y.

E ora arrriva la Epiq, piccolo Suv con prezzi da 25 mila euro

La cosa che colpisce è che con quel 16,7% di quota la Skoda ha una percentuale di EV sul totale venduto che è più del doppio rispetto alla capo-gruppo Volkswagen. Nonostante che sul marchi prinicpale il colosso tedesco concentri molti più sforzi in termini di promozione e budget pubblicitari. E ora c’è molta attesa proprio per vedere come verranno posizionati i listini di Epiq e ID.Polo. E con quali allestimenti. L’elettrico sta entrando nella fase della maturità, in cui si comincia a badare al sodo e i numeri devono cominciare ad essere più consistenti. L’Epiq sarà un piccolo Suv lungo 4,1 metri, con scelta tra due tipi di batteria. Una da 58 kWh con 425 km di autonomia e una con capacità e range più contenuti. Per questa seconda versione il prezzo dovrebbe essere entro i 25 mila euro.