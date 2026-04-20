Anno nero di Smart il 2025: solo la piccola può risollevarla













Anno nero di Smart il 2025: la scelta di concentrarela produzione sui Suv ha dato i risultati deludenti. E ora si spera nella rinascita della piccola.

Anno nero di Smart: solo 48 mila auto vendute

cambiare completamente il tipo di prodotto. Smart era famosa per le sue micro-car, un grande successo soprattutto a Roma e Parigi. Poi i due soci, la cinese Geely e Mercedes, hanno deciso che era venuto il tempo di crescere. Dal 2022 stop alla macchinetta da 2,74 metri, un successo anche nella versione elettrica, e via a un nuova gamma di Suv da 4,27 metri in su. Ora si tirano le prime somme, decisamente poco entusiasmanti. I piani prevedevano di toccare le 120 mila auto vendute nel 2025. Ma, 48.500. Nonostante forti sconti e l’arrivo di una versione ibrida plug-in della Smart #5. Persa gran parte dell’identità in Europa, la marca puntava forte sulla Cina, paese in cui avviene la produzione. Ma anche lì le vendite, pur rappreando il 67% del totale, sono state deludenti e dovute per due terzi a un solo modello, la #1. Non è facile per un marchio automobilisticoSmart era famosa per le sue micro-car, un grande successo soprattutto a. Poi i due soci, la cinese, hanno deciso che era venuto il tempo di crescere. Dal 2022 stop alla macchinetta daun successo anche nella versione elettrica, e via a un nuova gamma diin su. Ora si tirano le prime somme, decisamente poco entusiasmanti. I piani prevedevano di toccare leauto vendute nel 2025. Ma, secondo l’analisi di Numerama su dati EV Volume, l’obbiettivo è stato prima ridotto a 80 mila, per poi prendere atto della chiusura a. Nonostante forti sconti e l’arrivo di una versionedella Smart #5. Persa gran parte dell’identità in Europa, la marca puntava forte sulla Cina, paese in cui avviene la produzione. Ma anche lì le vendite, pur rappreando il 67% del totale, sono state deludenti e dovute per due terzi a un solo modello, la #1.

Solo la piccola in arrivo può risollevare il marchio

L’Europa, come dicevamo, rappresenta poca cosa: 13.155 Smart vendute nel 2025, il 27% del totale. Di queste solo 640 sono state vendute in Italia, mercato storicamente molto importante per il marchio. Con 456 Smart #1, 184 Smart #3 e 80 Smart #5. Ora però con l’arrivo della piccola #2, attesa per la seconda parte dell’anno, si apre un capitolo nuovo. Dopo l’ubriacatura di Suv della prima parte di questo decennio, dai costruttori sta finalmente arrivando una ventata di modelli di piccole dimensioni. Dal prezzo più accessibile. Tutto questo in un momento in cui il prezzo del gasolio è arrivato a livelli folli. E anche il costo della benzina ha subito un bel rincaro. Insomma, ci sono le condizioni per ripartire e ricostruire un’immagine di cui poi, strada facendo, potranno beneficiare anche i modelli Smart di maggiori dimensioni.