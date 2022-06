Anno 2022: per il motore a scoppio è l’inizio della fine

Il 2022 sarà ricordato come l’anno in cui è iniziata la fine del motore a scoppio e l’inaspettato decollo di quello elettrico. La società di analisi BloombergNEF sintetizza così lo stato dell’arte nel suo rapporto “Electric Vehicle Outlook 2022”.

Analizzando infatti le prospettive a lungo termine dei veicoli a batteria a due, tre, quattro e più ruote conclude che stanno diventando sempre più velocemente il cardine del sistema mondiale di trasporto. Le tendenze sono chiare, nonostante le sfide di una pandemia, le difficltà della catena di approvvigionamento e i problemi sul mercato delle materie prime dovuti anche alla guerra in Ucraina.

Alla fine di quest’anno, scrivono i 700 analisti di BlombergNEF, ci saranno più di 27 milioni di veicoli passeggeri elettrici in circolazione nel mondo, su un totale di 1 miliardo di veicoli. Autobus e veicoli commerciali elettrici sono 2 milioni. Scooter, moto, trike e tuk-tuk elettrici sono quasi 300 milioni e dominano ormai nel continente asiatico. E sono proprio questi ultimi a dare nel loro insieme il maggior contributo a contenere le emissioni di CO2 del settore trasporto.

Bloomberg: “Il motore a scoppio ha toccato il picco”

Ma l’istantanea scattata oggi altro non è che il risultato delle abitudini di ieri. Conta molto di più individuare la tendenza. E la tendenza è chiarissima: proprio quest’anno i veicoli con motore a scoppio hanno toccato il loro picco di diffusione. D’ora in poi, dopo un secolo di espansione, inizierà il loro declino.

Le vendite globali di veicoli nuovi, in realtà, diminuiscono costantemente dal 2017. Quell’anno furono 87 milioni e tutti, tranne 1,1 milioni, avevano un motore a scoppio. Resterà il loro record storico. Le vendite sono scese sotto gli 82 milioni nel 2019 e nel 2020 sono crollate a meno di 70 milioni. Secondo Bloomberg ci sarà poi una ripresa del mercato verso metà del decennio, ma quasi totalmente coperta da nuovi veicoli elettrici.

“D’ora in poi crescerà solo l’elettrico”

La flotta mondiale di auto con motore a scoppio, così, entro la fine del prossimo decennio sarà più che dimezzata. Le case auto ne hanno piena coscienza e infatti già oggi hanno dimezzato gli investimenti sui veicoli a motore temico e spendono invece decine di miliardi di euro e di dollari sull’elettrificazione.ù

Ricariche e consuni elettrici: ecco i conti

Un trilione di dollari, stima Bloomberg NEF, sarà invece investito entro il 2040 nella infrastrutture di ricarica, che seguiranno di pari passo la diffusione dei veicoli elettrici. I caricabatterie nel mondo toccheranno quota 339 milioni. Ma se i governi si impegneranno seriamente a decarbonizzare totalmente i trasporti entro il 2050 le infrastrutture di ricarica dovranno essere almeno 500 milioni e l’investimento salirà a 1,4 trilioni di dollari.

Quanta energia elettrica servirà per alimentare un parco auto sempre più elettrico? Per Bloombwerg NEF la domanda globale aggiuntiva di elettricità sarà di oltre 4.700 terawattora (TWh) entro il 2040 (equivalente al consumo degli Stati Uniti) e di 8.800 TWh entro il 2050 (equivalente al consumo della Cina). Si tratta comunque di valori non impossibili: fra il 10% e il 13% della domanda globale nel 2040 e tra il 15% e il 21% nel 2050.

La conclusione di Bloomberg è incoraggiante: l’elettrificazione del trasporto stradale è a buon punto e l’era della combustione interna sta iniziando a svanire. E se i paesi aumenteranno i loro sforzi per raggiungere emissioni nette zero entro il 2050, assisteremo a cambiamenti ancora più drammatici.

