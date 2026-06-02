Anev: sull’eolico effetto Fiorello, foto taroccate e critiche senza dati







Sull’eolico si abbatte anche l’effetto Fiorello. Non è osteggiato solo dalle lobby fossili, ma anche da un sistema che si nutre di immagini ritoccate, metafore ingannevoli, semplificazioni esagerate e intelligenza artificiale. Il caso più recente è quello di Phobos, il progetto umbro affossato mediaticamente dopo l’intervento radiofonico di Fiorello: «Non si può devastare una terra meravigliosa come l’Umbria». Le sue parole hanno spinto la presidente Stefania Proietti ad avviare il riesame in autotutela del silenzio-assenso sul cantiere dei sette aerogeneratori. Sul tema interviene anche Anev, che rappresenta gli operatori dell’eolico.

Uso retorico del termine grattacielo anziché aerogeneratore

Nel suo attacco al progetto, Fiorello ha usato immagini forti: «Due grattacieli di settanta piani piazzati in una zona turistica con paesaggi rurali intatti per secoli». Un paragone efficace ma fuorviante: l’immagine del grattacielo altera le reali proporzioni. Sono impianti visibili e impattanti, certo, ma il dibattito dovrebbe basarsi su misure corrette — le stesse proporzioni che Fiorello, in tono ironico, rimprovera agli altri: «Ce l’avete presente l’Umbria quanto è piccola?». Nella foto sotto – siamo in Sardegna – si è usata la proporzione tra l’altezza di una pala e quella della chiesa vicina. Il problema è che le pale, come tanti fotomontaggi vogliono dimostrare, non sono accanto al monumento. Per di più ce ne sono già 51 in funzione da tempo. Si riducono a 27, quindi 24 in meno, ma raggiungono i 200 metri di altezza.

Se questo è l’approccio, limitato alle dimensioni della regione, l’Umbria dovrebbe rinunciare alle energie pulite: niente pale alte, ma quelle più basse andrebbero triplicate per produrre la stessa energia; niente impianti utility scale, ma solo tetti fotovoltaici – soluzione che nei borghi umbri e toscani cozza puntualmente con la tutela dei beni culturali.

Senza accettare qualche “sacrificio”, si resta fermi all’aria inquinata e alla dipendenza da chi controlla le fonti fossili.

Non ettari ma campi da calcio per il fotovoltaico

La retorica del grattacielo contro l’eolico — usata persino per gli impianti offshore a 30 km dalla costa, quasi invisibili — si affianca a quella dei “campi da calcio” per screditare il fotovoltaico. Si parla di “speculazioni da 30 campi da calcio”, che però equivalgono a 21 ettari: la dimensione di un’azienda agricola medio‑piccola. E sotto i pannelli si può coltivare, con effetti spesso positivi nei terreni degradati.

È una narrazione che gonfia le dimensioni per alimentare l’opposizione e spingere sindaci e presidenti di Regione a ergersi a guardiani del territorio. Emblematico il caso Sardegna: nessuna protesta contro la raffineria di Sarroch, che produce energia dagli scarti del petrolio ed è coinvolta in un processo per diffusione di benzene; nessuna vera opposizione al prolungamento delle uniche due centrali a carbone italiane.

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Si accelera invece sul metanodotto, nonostante le stime di Arera su bollette più pesanti e un freno alla transizione. Petrolio, carbone e metano non sembrano un problema: lo diventano le torri eoliche “grattacielo” e i fotovoltaici “grandi come campi da calcio”.

La posizione di Anev e le foto taroccate

In questo clima è intervenuta l’associazione delle imprese del vento Anev. «Il dibattito su alcuni progetti eolici, tra cui Phobos, ha assunto una rilevanza nazionale anche per via degli interventi mediatici e della loro ampia ripresa sui media. Dinamiche legittime, ma che rischiano di produrre effetti distorsivi quando influenzano la percezione di procedimenti già istruiti dalle istituzioni». La critica è chiara: si può discutere e perfino bocciare un progetto, ma il confronto pubblico è ormai dominato da sensazionalismo e slogan come «Così si uccide l’Umbria».

Basta scorrere i social per trovare fotomontaggi e immagini generate con l’intelligenza artificiale che alterano proporzioni e impatti. Anev lo sottolinea: «Nel recente dibattito sono emerse imprecisioni e, in alcuni casi, materiali visivi non coerenti con la realtà, contribuendo a una percezione distorta dell’impatto effettivo degli impianti». È il cuore del “metodo Fiorello”: non critiche puntuali, ma deformazioni delle dimensioni. Anche quando la critica è legittima e il progetto da bocciare. Come può anche essere il progetto Phobos.

Parlare di “devastazione ambientale” senza riferimenti tecnici alimenta solo il populismo.

Un esempio? Si cita la mortalità degli uccelli causata dalle pale, ignorando che le principali cause sono altre. La predazione dei gatti domestici e randagi è al primo posto; ma soprattutto negli Stati Uniti — con proporzioni simili in Europa — si stimano 1 miliardo di morti l’anno per collisioni con edifici e vetri. Seguono pesticidi, sostanze tossiche e impatti con auto e treni. Le pale eoliche incidono per lo 0,1–0,3% della mortalità antropica totale, ma nella discussione pubblica sembrano l’unico problema.

Una discussione falsata e ritardi sulla transizione

Anev sottolinea come «mettere in discussione tali percorsi autorizzativi attraverso narrazioni non pienamente aderenti alla realtà rischia di indebolire l’autorevolezza delle istituzioni e di generare incertezza su processi che garantiscono al contempo la tutela del territorio e l’interesse nazionale, influenzando impropriamente la percezione pubblica e il contesto decisionale. Narrazioni non pienamente aderenti alla realtà rischiano di incidere sul contesto culturale e decisionale, minando la credibilità del sistema Paese». Il punto non è il progetto Phobos, ma una crociata avviata in tutta Italia, anche con incendi e atti violenti, che sta rallentando la decarbonizzazione.

Lo confermano i numeri dallo studio di Legambiente “Italia Rinnovabile”. «A fine marzo 2026 il Paese ha raggiunto appena il 33,2% dell’obiettivo complessivo 2030. Mancano ancora all’appello 53.469 MW da aggiungere entro i prossimi 5 anni e mezzo e, continuando con la media di installazione mantenuta tra il 2021 ed il 2025, il Paese rischia di arrivarci tra 10,7 anni, con ben 5,7 anni di ritardo».

Meno rinnovabili bolletta più alta: «Nei primi mesi del 2026 la bolletta energetica elettrica italiana è arrivata a quota 130,5 euro/MWh. Un costo salato se confrontato a quello di Olanda 100,08 euro/MWh, Germania 99,85 euro/MWh, Francia 70,42 euro/MWh e soprattutto a quello della Spagna pari a 42,51 euro/MWh».

Imprese e famiglie sono in difficoltà, il problema si affronta lentamente con la conseguenza di prolungamento delle centrali a carbone, se ne vogliono pure riaprire due già chiuse, la costruzione di metanodotti e e si invoca il ritorno al nucleare. Una tecnologia che, secondo i sondaggi di Alessandra Ghisleri, appare oggi più accettata rispetto ai decenni successivi a Chernobyl, ma che continua ad avere un nodo irrisolto: le scorie, ancora senza un deposito definitivo.

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