Andare più piano per vivere meglio? Siamo disposti o i ritmi degli impegni quotidiani non ce lo consentono? Un post su LinkedIn apre la discussione.

Andare più piano, con una Topolino: “Sono stato lo zimbello di tutte le colleghe…”

Qualche giorno fa parlavamo del fatto che la Fiat elettrica più venduta in Italia non è né ne la 500 né la Grande Panda, ma bensì la piccola Topolino. Una macchinetta lunga 2 metri e mezzo che fa i 45 di velocità massima, ma che in compenso parcheggi ovunque. Adesso un post firmato da Lapo Tasselli (che si definisce “imprenditore ma non troppo”) apre la discussione sulla vita che faremmo se le città fossero popolate da questi microbi. E non dai grandi Suv che vediamo tutti i giorni.

“Dall’ufficio a casa mia ci sono 15 km“, scrive Tasselli. “Ieri mi sono trovato a doverli percorrere con una microcar. Completamente elettrica, raggiunge una velocità massima di 45 km/h. Sono stato lo zimbello di tutte le colleghe. La presa in giro che andava per la maggiore era: parti adesso perché chissà quando arrivi!. Ci ho messo 51 minuti (al netto di trovare parcheggio). Sono riuscito a toccare la velocità di punta solo in uno stradone poco prima di entrare a Firenze“.

“Arrivare 3 minuti dopo (48 contro 51) per vivere meglio, tutti: siamo disposti?”

“Oggi, invece che prendere l’autostrada, sono ripassato per la città con la mia auto (quella normale)“, prosegue il racconto. “Tempo impiegato 48 minuti. Forse ho pure superato la velocità consentita in qualche tratto. Secondo l’indice Tom Tom traffic, la velocità media rilevata a Firenze è di 21 km/h. In Europa si oscilla tra i 19 e i 26 km/h. Se domani, come Bologna, anche la mia città inserisse l’obbligo di andare a 30, forse a me non cambierebbe molto, ma si ridurrebbero invece vittime e incidenti gravi.

Se poi la politica farà scelte diverse, o come me anche tu sei allergico alle regole, non aspettiamo che qualcuno ci imponga un limite. Domani per libera scelta nostra, proviamo ad arrivare 3 minuti dopo”. C’è da riflettere.

La qualità della vita, nelle città, è legata anche agli spazi di cui puoi usufruire e la crescita a dismisura delle dimensioni delle auto ha portato a invadere tutto, marciapiedi compresi. Ma se la taglia dei veicoli (comunque sicuri e magari disponibili in sharing) diminuisse, ci riapprioperemmo di spazi perduti. Si può fare?