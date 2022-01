Ancora una ibrida plug-in che sull’autonomia lascia perplesso un nostro lettore, Stefano. In questo caso si tratta di una Peugeot 3008. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it .

Ancora una ibrida…/ “Avevo 53 km, ora sono 24”

“P rovo a descrivervi la questione dell’autonomia in elettrico della mia Peugeot 3008 hybrid plug-in. A ottobre, appena acquistata e a piena carica, segnalava sul display 53 km di autonomia. O, meglio, io pensavo, anche per buonsenso, che il display segnalasse l’autonomia in elettrico e così mi aveva spiegato l’addetto della concessionaria di Roma che me l’ha consegnata. Già a metà novembre lo stesso indicatore e sempre dopo le due ore necessarie per la piena carica, segnalava 34 km. A fine novembre, 32. A metà dicembre, 24. Ai primi di gennaio, 22. Oggi, oltre la metà di gennaio, 24 km. La prima spiegazione, data telefonicamente da una addetta alle relazioni con il pubblico, chiamava in causa temperatura fredda e stile di guida. Argomenti inconsistenti: vivo a Roma e stiamo attraversando l’inverno più mite da anni, credo in media 15 gradi se non di più “.

Ancora una ibrida…/ “Controllare le batterie? No”

“ Capisco che lo stile di guida e l’uso del riscaldamento incidano sull’autonomia in elettrico, ma io ci vado molto leggero. E comunque l’autonomia teorica dopo segnalata la ricarica dovrebbe rimanere invariata. La seconda spiegazione, data sempre telefonicamente dal gentile addetto alle vendite, è stata che un calo simile era anomalo. E dovevo far verificare le batterie in officina. Infine, presso l’officina Peugeot, la terza spiegazione, da parte di un giovane gentilissimo meccanico, rammaricato per la scarsa informazione che su questo argomento han tutti. A partire dagli stessi suoi colleghi addetti al commerciale. Secondo il meccanico, le batterie non andavano affatto controllate e l’equivoco è su cosa segnali davvero quel display. Non “l’autonomia in elettrico” (perché essendo una vettura ibrida non esiste una “autonomia in elettrico”, ma vale solo l’autonomia complessiva, termico compreso) “ .

“Secondo il meccanico faccio troppo pochi km”

“ Bensì, secondo il meccanico, la quantità di km che io posso fare usando l’elettrico considerando sia la ricarica alla colonnina che la ricarica data dalla frenata rigenerativa. E qui, secondo lui, la mia “colpa”: la vettura in questi mesi per una serie di motivi viaggia davvero poco, 1.500 km in totale, poco più di 500 in media al mese. Dunque la frenata rigenerativa inciderebbe pochissimo. Se io usassi la stessa vettura come taxi, per ipotesi, secondo il meccanico, quello stesso display segnerebbe costantemente 50 km di “autonomia” e più. Io non so se questa spiegazione sia valida. Però ne ricavo una lezione, che non avevo letto da nessuna parte prima di acquistare l’auto né mi era stata detta dai rivenditori. Le ibride plug-in sono fortemente sconsigliate sotto un certo chilometraggio medio “ . Stefano.

Risposta / Spiegazioni che ci lasciano perplessi…

Risposta. Se può consolarla, un altro lettore con la stessa auto (ma piemontese) ci scrisse lamentando la stessa autonomia sul display, 24 km. Ma il problema non riguarda solo la Peugeot: viste le tante mail che ci sono arrivate, siamo sempre più perplessi sull'ibrido plug-in in generale. L'autonomia in elettrico è limitata e basta il minimo calo della temperatura per portarla a livelli minimi. Tanto più che chi guida, viaggiando spesso a benzina, usa raramente le accortezze "al risparmio" che hanno i guidatori elettrici. Tra cui appunto la frenata rigenerativa. Ma siamo perplessi anche sulla spiegazione data da ultimo dal meccanico: che c'azzecca il chilometraggio con l'autonomia? E perché l'indovinometro non dovrebbe informare sull'autonomia in solo-elettrico? Non lo capiamo proprio. Tenga conto solo che il numero che lei legge sul display è un dato predittivo, ricavato dallo stile di guida utilizzato negli ultimi km. Non pensi che l'indovinometro si reietti alla massima autonomia teorica possibile ogni volta che spegne il motore.

