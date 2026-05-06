











Ancora problemi di consegna per la Leapmotor T03: è l’altra faccia dell’incredibile successo della piccola cinese distribuita da Stellantis. Dopo il caso di un lettore siciliano, poi risolto, ora ci scrive Mario Fattoruso, dalla provincia di Salerno. Preoccupato per la scadenza ministeriale del 30 giugno: solo se l’auto viene consegnata entro quella data si può usufruire dell’incentivo.

Ancora problemi di consegna: ”Gli incentivi scadono a giugno…”

Mario ci ha inviato copia della clausola contrattuale che fissava la consegna al 28/02/2026. A seguito della quale ha scritto a costruttore e concessionaria:

“Rilevato che il ritardo ha superato i 60 giorni e che tale inadempienza mette a rischio l’erogazione del Voucher PNRR 2025 (scadenza 30/06/2026),

e che tale inadempienza mette a rischio l’erogazione del (scadenza 30/06/2026), Rilevato che ad oggi 06/05/2026, l’auto non è stata ancora consegnata. E che tale ritardo, che supera ormai i due mes i rispetto ai termini concordati, mi sta arrecando gravi danni e notevoli disagi logistici ed economici nella gestione della mobilità quotidiana mia e della mia famiglia,

i rispetto ai termini concordati, mi sta arrecando gravi danni e notevoli disagi logistici ed economici nella gestione della mobilità quotidiana mia e della mia famiglia, Rilevato che nonostante i ripetuti solleciti rivolti alla concessionaria, non ho ricevuto ancora nessuna risposta chiara. Né informazioni certe sulla posizione attuale riscontrabile del veicolo e sulle tempistiche reali di arrivo”.

Le 4 richieste per non adire le vie legali

Da qui la diffida ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della diffida. Chiedendo poi, per risolvere la questione in via stragiudiziale, “senza risoluzione del contratto con addebito del doppio della caparra e risarcimento danni: 1) AUTO SOSTITUTIVA, con consegna immediata (entro 3 gg lavorativi) di una vettura di cortesia gratuita come previsto da contratto per ritardi superiori ai 45 giorni. 2) CRONOPROGRAMMA DEFINITIVO: Comunicazione entro 5 giorni dell’esatta posizione della vettura (tracciamento) e della data di consegna 3) DATA CERTA: Comunicazione entro 5 giorni della data effettiva di immatricolazione. 4) ACCORDO DI RISTORO: In la consegna della vettura dovrà essere accompagnata dalla sottoscrizione di un verbale di compensazione che preveda gratuitamente…”.

Ancora problemi di consegna, successo inatteso per la T03

Risposta. La frustrazione del lettore è comprensibile, mancando poche settimane alla scadenza degli incentivi. La T03 è vittima di un successo probabilmente inatteso in queste dimensioni (quasi 15 mila vetture già consegnate nel 2026). E questo sta provocando qualche ritardo. Tuttavia sconsigliamo di percorrere le vie legali. C’è una casella di posta a cui scrivere: 80053270000@leapmotor-international.com per comunicare direttamente al costruttore la propria protesta. Una strada seguita con successo da altri lettori nella stessa situzione. E continuare a pressare il concessionario affinché a sua volta si faccia sentire con Stellantis per accelerare i tempi. Concessionario che, peraltro, i soldi dell’incentivo dallo Stato non li ha ancora avuti, come abbiamo segnalato in questo articolo.