Ancora problemi di consegna per la Leapmotor T03

Ancora problemi di consegna: ”Gli incentivi scadono a giugno…”
- “Rilevato che il ritardo ha superato i 60 giorni e che tale inadempienza mette a rischio l’erogazione del Voucher PNRR 2025 (scadenza 30/06/2026),
- Rilevato che ad oggi 06/05/2026, l’auto non è stata ancora consegnata. E che tale ritardo, che supera ormai i due mesi rispetto ai termini concordati, mi sta arrecando gravi danni e notevoli disagi logistici ed economici nella gestione della mobilità quotidiana mia e della mia famiglia,
- Rilevato che nonostante i ripetuti solleciti rivolti alla concessionaria, non ho ricevuto ancora nessuna risposta chiara. Né informazioni certe sulla posizione attuale riscontrabile del veicolo e sulle tempistiche reali di arrivo”.
Le 4 richieste per non adire le vie legali
Ancora problemi di consegna, successo inatteso per la T03
Risposta. La frustrazione del lettore è comprensibile, mancando poche settimane alla scadenza degli incentivi. La T03 è vittima di un successo probabilmente inatteso in queste dimensioni (quasi 15 mila vetture già consegnate nel 2026). E questo sta provocando qualche ritardo. Tuttavia sconsigliamo di percorrere le vie legali. C’è una casella di posta a cui scrivere: 80053270000@leapmotor-international.com per comunicare direttamente al costruttore la propria protesta. Una strada seguita con successo da altri lettori nella stessa situzione. E continuare a pressare il concessionario affinché a sua volta si faccia sentire con Stellantis per accelerare i tempi. Concessionario che, peraltro, i soldi dell’incentivo dallo Stato non li ha ancora avuti, come abbiamo segnalato in questo articolo.