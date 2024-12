Ancora bus urbani diesel per la Toscana

Ancora bus urbani diesel per Autolinee Toscane, la società che gestisce il trasporto pubblico in regione: nel 2025 si scelgono ancora mezzi a gasolio?

Ancora bus urbani diesel: sono 335, per 215 milioni

Non siamo solo noi a stupircene: il sito specializzato AutobusWeb sottolinea la scelta con una certa sorpresa: “La cosa che balza all’occhio e stupisce sono i 335 urbani, che l’operatore unico della Toscana richiede a motorizzazione tradizionale e dunque diesel…Era da tempo che non si vedeva una gara per Classe I a motore diesel“. Non stiamo parlando di una gara da poco: la procedura, divisa in due lotti, prevede in tutto fornitura e opzione di manutenzione full service di ben 760 mezzi. Di questi 425 sono di Classe II e 335 di Classe I, per un valore netto stimato di 385,616 milioni di euro. Entrambi i lotti prevedono una durata dell’accordo-quadro (senza rinnovi) di 60 mesi, e dunque di cinque anni. Il primo ha un valore di 169.935.881,25 euro, il secondo di 215.680.431,25 euro. Una signora gara, insomma.

Chi gestisce il trasporto pubblico locale dovrebbe avere grande attenzione all’ambiente…

Non siamo speicalisti nel trasporto pubblico locale, ma ci sembra logico dire che mezzi che circolano da mattina a sera per città e dintorni dovrebbero essere il massimo della sostenibilità possibile. Tanto più in una regione come la Toscana che da sempre si vanta di avere grande attenzione alla tutela ambientale, con un’agenzia come la locale Arpa che è sempre stata all’avanguardia in Italia. Non dovrebbe essere chi gestisce il trasporto pubblico a dare per primo il buon esempio, visto che le alternative non mancano? Vedremo chi si aggiudicherà il bando (la scadenza per la presentare le offerte è fissate per le ore 12 del 5 febbraio 2025). Ma se il buongiorno si vede dal mattino…

Le vostre auto usate in vendita raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un breve video a info@vaielettrico.it

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico