Ancora abusivi della ricarica, ancora in Puglia: una lettrice ci segnala l’ennesimo episodio di menefreghismo e arroganza, questa volta a Monopoli. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Ancora abusivi della ricarica: “E mi hanno anche insultata”

“Comune di Monopoli: sono stata insultata anche da chi parcheggia abusivamente perché ritiene che il parcheggio sia un loro diritto occuparlo. Di seguito vi allego le foto. E soprattutto vigili urbani chiamati e mai visti arrivare per intervenire. Al centro, purtroppo, dove ho dovuto mettere la mia macchina elettrica perché a terra con la batteria. E ovviamente non mi sono potuta spostare nemmeno per prendere un caffè nell’ attesa“. Agata Raciti

È una brutta pubblicità per una regione bellissima

Risposta. Purtroppo la Puglia è una delle regioni da cui ci arriva il maggior numero di segnalazioni di questo tipo. Facciamo notare che ad essere danneggiati non sono solo i residenti che guidano un’auto elettrica. Ma anche i tanti stranieri che visitano questa splendida regione per le loro vacanze. Molti di questi, soprattutto dal nord Europa, viaggiano in auto elettrica. E non hanno certo una buona impressione da una terra in cui le ricariche sono poche e troppo spesso occupate da abusivi. Ergo: probabile che la prossima vacanza la facciano altrove, magari in Spagna, dove questi episodi sono molto più rari. E che facciano da cassa di risonanza, sui social, a questa situazione negativa. Diciamo che non si tratta di una bella pubblicità per una regione che, tra l’altro, spende giustamente cifre importanti per le sue campagne promozionali all’estero.

