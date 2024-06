ANCMA suona la sveglia al Governo. Ritardi sul cicloturismo

ANCMA lancia l’allarme cicloturismo. Si sta facendo poco e lentamente. Bisogna passare dalla politica dell’incentivo all’acquisto a quella dell’incentivo all’utilizzo.

Se ne parla ormai da anni. L’Italia ha una vocazione enorme per il cicloturismo: clima, varietà di paesaggi, patrimonio artistico e culturale. Ma, è poco sfruttato, sicuramente molto meno di quanto potrebbe essere. La diffusione delle eBike inoltre ha aperto un nuovo mercato e gli analisti prevedono che proprio quello delle bici elettriche nei prossimi dieci anni aumenterà di cinque volte.

Quello che manca in Italia è una crescita organizzata e organica delle infrastrutture e dell’accoglienza dedicate al cicloturismo. E’ un settore che sta crescendo, ma troppo lentamente secondo Mariano Roman, Presidente di Confindustria ANCMA, che ha dichiarato:

“Apprendiamo con grande preoccupazione di questi ritardi. L’industria del ciclo chiede da anni un passaggio concreto da quella che è stata una logica di incentivi all’acquisto a una, più compiuta, di incentivi dell’utilizzo, che non può svanire di fronte a inefficienze e frammentarietà. Sviluppare un’infrastrutturazione ciclabile sicura e attraente è determinante per il nostro settore, lo è per la mobilità urbana e lo è per il cicloturismo, un ambito in cui il nostro Paese dimostra una grande vocazione ancora inespressa, che può offrire significative opportunità di crescita e di benessere per i territori coinvolti”.

Le parole di Roman arrivano a commento della relazione della Corte dei Conti sullo stato di avanzamento delle 10 ciclovie nazionali. Tra queste ci sono quella del Sole Firenze-Verona, la Venezia-Torino, quella dell’Acquedotto Pugliese e il Grande raccordo anulare delle biciclette a Roma.

“Anche alla luce della contrazione che il mercato interno ha registrato nell’ultimo anno – ha rimarcato Roman – è indispensabile non perdere questa importante occasione di sviluppo”.

