ANCMA punzecchia il Governo con un video su bici ed eBike

ANCMA sceglie un video per mostrare (in primis agli italiani) il valore dell’industria nazionale della bici, le sue potenzialità e opportunità. Un messaggio al Governo e una chiara richiesta d’incentivazione all’utilizzo.

Le due ruote a pedali nel nostro Paese rappresentano al contempo il passato, il presente e il futuro. Sono infatti nella più profonda tradizione italiana: dalla mobilità individuale allo sport e al tempo libero. Sono parte della rivoluzione dei trasporti e l’utilizzo delle bici spesso viene indicato come l’alternativa ai mezzi inquinanti. Sono anche il futuro, perché l’Italia è da sempre all’avanguardia con tecnologie avanzate sia nel campo muscolare che in quello elettrico. Nel nostro Paese si producono telai eccezionali, componentistica e motori innovativi.

ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) ha voluto far conoscere meglio questo mondo e ha deciso di farlo con un video. Meno di dieci minuti per raccontare “la storia, l’indotto, l’occupazione e il valore dell’intera filiera, il ruolo sociale, sportivo ed economico, la tradizione e lo sviluppo tecnologico delle e-bike”. Insomma una panoramica a 360° sul mondo delle bici, senza dimenticare anche le istanze che questo settore avanza nei confronti del Governo. Il video infatti è stato pubblicato in occasione della discussione sul nuovo Codice della strada da parte della Commissione trasporti della Camera.

Un video in cui ANCMA parla al Governo

Un messaggio ben chiaro fin dal titolo: “E-bike, bici e nuove sfide: cosa chiede il comparto per liberare il proprio potenziale”. ANCMA in particolare chiede una “maggiore infrastrutturazione ciclabile e di investire sulla sicurezza dei ciclisti, la valorizzazione del potenziale cicloturistico italiano e, soprattutto, il passaggio concreto da una logica di incentivi all’acquisto a quella di incentivi all’utilizzo”.

“Per la prima volta nella storia dell’associazione – ha sottolineato il presidente di ANCMA Paolo Magri – un unico video ha l’ambizione di affermarsi come una sorta di manifesto contemporaneo della filiera del ciclo. Ci sono naturalmente contributi solo di alcuni dei nostri associati, ma ogni singola intervista rappresenta in modo corale un tessuto produttivo nazionale molto rilevante in Europa, trainante per il Paese e fatto da circa 250 aziende e 3 miliardi di fatturato, dove convivono tradizione, eccellenze, riconoscibilità nel mondo, innovazione e per il quale chiediamo attenzione e tutela”.

