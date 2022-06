Ancma: mercato elettrico in bilancio positivo

Nonostante l’ “effetto attesa” per gli incentivi statali che ha di fatto frenato il potenziale del mercato, anche il mese di maggio conferma la spinta vigorosa delle due ruote elettriche. I dati Ancma.



Il report mensile sulle vendite di ciclomotori, scooter e motocicli stilato da Confidustria Ancma mostra infatti come il mercato elettrico mantenga il suo trend di crescita da inizio anno. I dati riportano un bilancio 2022 ad oggi molto positivo, con 5.610 veicoli venduti, pari ad un incremento del 54,8% rispetto ai primi cinque mesi del 2021.

Maggio ha riportato il volume dei veicoli elettrici immatricolati in media con i primi tre mesi dell’anno, dopo che aprile aveva fatto registrare un calo notevole. Anche a causa di mancate garanzie sull’arrivo di nuovi incentivi all’acquisto. Il settore elettrico ha messo in strada questo mese 1.261 mezzi, con una crescita del 39,1% rispetto a maggio 2021.

Considerando che gli incentivi statali alla fine sono arrivati, ma in chiusura di mese (25 maggio), e che permangono difficoltà globali di approvvigionamento dei materiali, per il segmento si tratta di numeri positivi che fanno ben sperare.

Numeri ancora di nicchia guardando all’intero settore motociclistico ma in costante crescita.

Ciclomotori e scooter ok

Entrando più nello specifico delle vendite, ciclomotori e scooter elettrici continuano ad avere un buon andamento. Nei primi cinque mesi del 2022 sono stati immatricolati 2.031 ciclomotori e 3.300 scooter a zero emissioni, con percentuali in netta crescita rispetto allo stesso periodo del 2021.

Per i motocicli, invece, i numeri si mantengono stabili (279) ma nettamente più bassi rispetto ai “fratelli” di categoria inferiore. Evidenziando, chiaramente, quanto ancora l’elettrico faccia poca breccia nel cuore dei centauri appassionati.

Per la mobilità urbana e quotidiana, invece, la scelta elettrica sembra sempre più un’opzione valida.

Basti pensare che nella Top-5 dei ciclomotori più venduti da gennaio 2022, ci sono ben due modelli elettrici: Super Soco CUx (3°) e NIU N-Series (5°).

E il numero dei “cinquantini” elettrici sale a 7 considerando la Top-30. Non male.

Tra gli scooter, invece, dove la concorrenza è molto più alta, il primo elettrico in classifica è Piaggio One (30°).

