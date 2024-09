Anche Wroom aumenta: AC a 0,63

Anche Wroom aumenta: all’inseguimento della tariffa più conveniente, molti lettori si erano “convertiti” alla app del gruppo Ressolar. Che ora, però, rincara.

Anche Wroom aumenta, caccia alla tariffa migliore sempre più complicata

Come al solito sono stati i lettori a segnalarci tempestivamente il rincaro. Ecco per esempio quel che ci ha scritto già giovedì 5 settembre Alessio Nicora: “Ecco che, dopo poche settimane dall’ennesima migrazione massiva che ci ha portati ad abbandonare Beagle in favore di Wroom, app a consumo con cui si poteva caricare presso Enel X con 0,44 euro in AC e 0,49 in DC, ci ritroviamo nuovamente a studiare nuove possibili mete. Da qualche ora, infatti, le tariffe Wroom sono aumentate di quasi il 50%“. In effetti Luca un altro lettore ci conferma che le ricariche lente in AC sono passate da 0,44 a 0,63 euro al kWh, mentre le DC sono salite da 0,49 a 0,68. Sempre con riferimento alle colonnine Enel X. Il fatto è che sono i grandi gestori a guidare le danze: i prezzi che praticano per il roaming fanno sì che le varie app non reggano a lungo con listini molto competitivi. Come erano sicuramente quelli di Wroom, che restano comunque tutt’altro che disprezzabili, nonostante i rincari.

Insistiamo: sui prezzi di ricarica manca la trasparenza

Sullo sfondo di questa caccia al tesoro, resta una realtà come quella italiana che presenta tariffe tra le più care d’Europa. Sicuramente le più costose tra i principali mercati, prendendo a riferimento Germania, Francia e Regno Unito. Insistiamo nel dire che da parte dei due grandi operatori controllati dalla mano pubblica, Enel X e Eni-Be Charge, occorrerebbe un’operazione di trasparenza per capire come vengono formati questi prezzi. E che cosa ci si può aspettare in futuro, per non soffocare nella culla lo sviluppo della mobilità elettrica, già piuttosto difficoltoso da queste parti. Perché Tesla, che non è un operatore dell’energia, con i suoi Supercharger ad alta potenza (e affidabilità?) riesce a praticare prezzi inferiori ai nostri big? Sono tutti interrogativi che meriterebbero risposte esaustive. Ma, come cantava Rino Gaetano, chimme sente?

