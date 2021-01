Anche Valencia ricarica nei lampioni intelligenti

Dopo Londra e Berlino, anche Valencia, in Spagna, sta sperimentando i lampioni intelligenti con ricarica per auto elettrica.

Come tutte le città d’ Europa anche il capoluogo spagnolo è costretto a fare i conti con un’elettrificazione crescente e la scarsità di box, garage e parcheggi coperti dove ricaricare le semopre più numerose auto elettriche. Di fronte al compito di fornire la ricarica ai residenti che non hanno parcheggi assegnati, Valencia a adottato l’unica soluzione che consente di moltiplicare i punti di ricarica senza consumare grandi spazi su su strade e marciapiedi già affollati.

La società char.gy aveva iniziato a testare i caricatori per lampioni a Londra nel 2018. Ora Valencia ha annunciato i piani per un piano pilota di ricarica per lampioni, nell’ambito di un’iniziativa dell’UE chiamata Humble Lamp Post. Il programma europeo mira a far installare non meno di 10 milioni ” lampioni intelligenti” in varie città dell’UE. In Italia una sperimentazione è stata avviata da Enel a Pescara.

La città di Valencia ha avviato l’installazione di 12 caricatori “quick” su lampioni dislocati in vari quartieri (leggi qui). L’obiettivo del progetto da 30.000 euro è studiare la fattibilità dell’estensione di questo sistema a tutta la città. Tramite l’iniziativa Humble Lamp Post, la città spera di acquisire un gran numero di punti di ricarica a basso costo, senza la necessità di installare nuovi servizi elettrici.

I caricatori saranno installati in coppia, quindi ogni lampione avrà due punti di ricarica, con una potenza di ricarica combinata di 14 kW. Ciascuno avrà due parcheggi adiacenti dedicati ai veicoli plug-in.

