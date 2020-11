Anche Tesla ora propone offerte speciali

Anche Tesla propone offerte speciali. L’azienda di Elon Musk sta scrivendo ai potenziali clienti parlando di “prezzi piuttosto vantaggiosi”.

Anche Tesla diventa più aggressiva con gli sconti

La parola sconti in casa Tesla non è mai stata molto popolare, ma qualche “pronta consegna” a prezzi ribassati sul sito italiano si è sempre trovato. Ora, ci segnala un lettore bolognese, la Casa californiana scrive proponendo tutta la gamma attuale, Model 3, Model S e Model X. Ecco il testo della lettera: “…ti scrivo perché questo è il momento migliore per procedere all’acquisto della tua Tesla. Gli incentivi statali validi per Model 3 SR+ e LR si stanno esaurendo rapidamente e puoi prenotarli semplicemente ordinando la tua Model 3 con un versamento di 100€.

Se acquisti una delle pochissime Model 3 in pronta consegna, saremo in grado di consegnarti la tua nuova auto entro la fine dell’anno! Inoltre, c’è ancora una piccola disponibilità di Model S e Model X in pronta consegna, con prezzi piuttosto vantaggiosi. Le nostre auto si possono acquistare anche in leasing, di cui riporto un esempio sopra“.

Vendite: bene Model 3, maluccio Model S e Model X

Con la pandemia perdurante, anche per Tesla il 2020 è stato un anno complicato, anche perché parte della gamma comincia a invecchiare e la concorrenza avanza. In un mercato che comunque cresce, Model S e Model Y sono andati indietro, immatricolando nei primi mesi rispettivamente 167 (-19,71%) e 164 (-10,87%) unità. Cresce invece il Model 3, stabilmente al terzo posto nella classifica delle elettriche più vendute in Italia. Nei primi 10 mesi dell’anno ne sono state piazzate 2.258, contro 1.545 dell’anno precedente (qui i dettagli). Per fugare i timori di contagio, poi, la Tesla si è inventata il test drive senza contatto, prenotabile on line e riservato a chi ha un’età di almeno 21 anni. Ora fine anno si avvicina e di solito l’ansia di chiudere bene i bilanci rende le Case più aggressive. Aspettiamoci altro anche da Tesla.