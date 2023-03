Anche Telepass ritocca le tariffe di ricarica: il nuovo listino scatta dal primo aprile e parte da 0,70 euro al kWh per le colonnine in AC fino a 49 kW.

Anche Telepass ritocca le tariffe: a 0,80 DC e HPC

Le fasce di prezzo che si pagheranno su tutte le colonnine delle aziende convenzionate sono in teoria tre. Oltre alle citate AC a 0,70, ci sono le DC da 50 a 99 kW e le HPC oltre i 100 kW, ma per entrambe queste potenze il prezzo è stato fissato a 0,80 euro/kWh. La prima cosa che salta all’occhio è il fatto che il costo delle ricariche più potenti è decisamente competitivo, solo 10 centesimi in più della corrente alternata. Questo anche nei confronti dei leader di mercato come Enel X Way (che opera attraverso Ewiva) e Be Charge. I quali, però, offrono pacchetti in abbonamento più competitivi. Abbiamo chiesto chiarimenti all’ufficio stampa della società, ma senza avere risposta. I marchi convenzionati compaiono sul sito di Telepass: Duferco Energia, Enel X Way, Ewiva, Plenitude-BeCharge (ENI), Quinnenergy, Free to X, evway e Acea.

Ricarica: accordo tra Porsche e BeCharge

Il nuovo listino di Telepass arriva a pochi giorni dall’aggiornamento del tariffario di Enel X Way, in vigore da lunedì 27 marzo. E intanto Be Charge e Porsche Italia hanno fatto sapere di avere firmato un accordo di interoperabilità. Chi guida un’auto del marchio tedesco potrà ricaricare negli oltre 14.000 punti accessibili tramite la società del gruppo ENI Plenitude. “Presso i punti Ultrafast, che hanno una potenza di ben 300kW, sarà possibile rifornire di energia la propria Taycan fino all’80% in soli 22,5 minuti, in condizioni ottimali“, si legge in una nota. “Attraverso il Porsche Charging Service, i clienti Porsche potranno anche accedere alle tariffe a loro riservate e ricaricare la propria vettura presso tutte le colonnine abilitate. Ovvero l’88% dei punti disponibili in Italia in e-roaming ed oltre il 95% se si considerano le sole strutture Hyper Charge (HPC)“.