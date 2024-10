Anche Tavares attacca: energia troppo cara in Italia

Anche Stellantis attacca, per bocca del numero uno Carlos Tavares: “Energia troppo cara in Italia e prezzi delle auto elettriche ancora troppo alti”. Così il top manager portoghese nell’attesa audizione parlamentare a Roma.

Anche Tavares attacca: i prezzi sono il doppio rispetto alla Spagna

Il manager portoghese ha parlato con ancora maggiore franchezza del solito. Può permetterselo: il suo mandato al vertice di Stellantis finirà a inizio 2026 e non verrà rinnovato. “Nel 2026 la persona che vi risponde avrà 68 anni, un’età ragionevole per andare in pensione. Questa è l’opzione“, ha detto. “Se chiedete a mia moglie, vi dirà che è un’esigenza da parte sua, sono un buon marito“. Passando poi ai temi automobilistici, a partire dai motivi che fanno dell’Italia il Paese in cui i veicoli l’elettrico fa più fatica ad affermarsi, con una quota del 4% nel 2024. “In Italia il costo dell’energia è molto elevato, per esempio, è doppio rispetto a quello della Spagna, e questo è uno svantaggio notevole. Non so perché succeda, ma è un fattore che dobbiamo considerare“. Vaielettrico batte da anni su questo tema, anche se le grandi compagnie dell’energia (e della ricarica) ribattono sostenendo che il problema è all’opposto la scarsa diffusione delle auto a batterie. E quindi lo scarso utilizzo delle colonnine, con ricavi insufficienti.

“Le EV ci costano il 40% in più, dicano i politici come gestire il problema”

Tavares ha affrontato anche l’altra motivazione che rende l’elettrico poco appetibile: ‘Io devo poter vendere i veicoli elettrici allo stesso prezzo dei veicoli a combustione interna. Quindi, nel contesto attuale, devo per forza considerare un 40% di aumento dei costi, ovvero quello della tecnologia elettrica. Ma con questo 40% di aumento dei costi creo, all’interno della filiera, una tensione insopportabile“. Buttando la palla nel campo delle forze di governo: “Quindi voi leader politici dovete dirmi come devo fare per gestire questo aumento dei costi“. Oggi abbiamo la tecnologia. Abbiamo fabbriche per le auto elettriche, vogliamo crearne per le batterie. Il problema non è la tecnologia o l’efficienza, ma il prezzo. Lo spieghiamo da 5 anni: state attenti, la tecnologia elettrica costa il 40% in più. I consumatori ci stanno dicendo ‘Volete che compriamo le auto elettriche? Ok, se me le vendete allo stesso prezzo dei veicoli a combustione, perché mi fido del fatto che lo Stato risolverà gli altri inconvenienti soprattutto legati alla ricarica’”.

Anche Tavares attacca: “Rabbia e livore? Siamo anche noi vittime di regole decise dalla UE”

Tavares ha poi affrontato il tema dei malumori che circolano in Italia (anche a livello governativo) nei confronti di Stellantis: “Mi sembra di individuare rabbia e livore nei confronti della situazione in cui ci troviamo. È lo stesso atteggiamento che hanno i dipendenti Stellantis. La situazione è difficoltosa, ma vorrei che capiste un punto semplice: i regolamenti che sono alla base di queste difficoltà non sono stati imposti da Stellantis. Ci sono stati imposti, questa è la realtà: la situazione è determinata da regole decise a livello europeo. Possono non piacervi, neppure a me piacciono, ma abbiamo un problema e dobbiamo risolverlo. Capisco la vostra rabbia, ma dovreste capire che è la situazione che anche noi viviamo. È importante parlare del problema, prima di parlare di come risolverla. Siamo disposti a cambiare la nostra strategia nel processo di elettrificazione? Sì, siamo in grado di farlo”. Riferendosi evidentemente alla scadenza fissata dalla UE al 2035 per il passaggio alle solo auto a emissioni zero.