Anche sulla mia MG Marvel i conti della ricarica non tornano

Anche a Salvatore, neo proprietario di una MG Marvel, non tornano i conti della ricarica. Come già prima di lui Giuseppe ci chiede se sia normale una differenza fra energia pagata ed energia accumulata nella batteria. Ricordiamo che potete inviare le vostre domande a info@Vaielettrico.it

“ Buongiorno,

ho acquistato una MG MARVEL R confort con pacco batteria da 70 kwh. Vorrei maggiori informazioni in merito al calcolo dei consumi/ricariche. Cerco di spiegare meglio. Ho fatto una ricarica in previsione di un lungo viaggio al 100% partendo dalla batteria al 50 mi aspettavo di ricaricare 35kwh da applicazioni Enel X invece ho superato di poco o 40kwh. Come è possibile? È normale ricaricare più kwh della capacità nominale della.mia batteria.

Grazie mille.per il vostro aiuto.„ Salvatore Cottone

Risposta-Sì, Salvatore, è normale, anzi, inevitabile, prelevare dalla colonnina, dalla wallbox domestica o da qualsiasi presa elettrica più energia di quanta risulta poi stoccata nella batteria. L’operatore della ricarica, nel suo caso Enel X Way, contabilizza in fattura i kWh usciti dalla sua colonnina. Quell’energia transita poi per una serie di dispositivi a bordo dell’auto prima di entrare nella batteria. In questo “percorso” una percentuale di energia si disperde in calore (per esempio nel convertitore di bordo e nei cablaggi). E una parte va ad alimentare l’elettronica di bordo che resta comunque in funzione durante la ricarica, come l’eventuale climatizzazione delle batterie e il BMS. Perciò non contribuisce a “riempire” l’accumulatore.

Tanto maggiore è la durata della ricarica, tanta più energia viene dispersa o consumata. Lei non ci dice in che modalità ha effettuato la ricarica, ma supponiamo che abbia utilizzato una colonnina accelerata in AC. In questa modalità la MG Marvel R accetta al massimo una potenza di 11 kW, quindi la ricarica sarà durata almeno 4 ore. Tanto più che l’ultimo 20% della capacità di qualsiasi batteria si ricarica molto più lentamente del restante 80% e la potenza accettata può scenere anche sotto i 3 kWh a fine carica. Una differenza di 5 kWh (12% circa) fra erogato e accumulato, in queste condizioni, ci può stare. Ricaricando a potenze più elevate e in corrente continua (DC) le perdite saranno sicuramente inferiori.

Poi, non tutte le auto hanno la stessa efficienza di ricarica. Commentando la risposta a Giuseppe, infatti, molti lettori hanno scritto che la loro BEV (Tesla Model 3 per esempio) non arriva mai a superare il 5% di dispersione. Leggendo i commenti a quell’articolo troverà anche interessanti spiegazioni tecniche sul perchè delle differenze fra auto e auto.

— Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —