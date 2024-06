Anche sui tagliandi troppe falsità sull’elettrico: checché se ne dice, costano molto meno rispetto alle auto tradizionali, ci scrive Leonardo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Anche sui tagliandi girano bufale: ecco il mio con la Toyota Proace

“S alute a tutti gli amici dell’auto elettrica e soprattutto ai loro nemici che sommergono il web di FAKE NEWS, pur di gettare concio biologico sul settore. Con la presente intendo sbugiardare chi (spesso per sentito dire) scrive che il tagliando o la manutenzione è carissima. Niente di più falso…. Anzi … Qui è allegata la fattura del tagliando a 15.000 km della mia Toyota Proace City full Electric. Ben 207 euro contro i 349 pagati 7 anni fa per la Chevrolet Matiz a benzina. Faccio notare inoltre che in 6 mesi ho percorso 14.700 km spendendo 1.850 euro di ricariche contro circa 2.700 euro che avrei consumato a benzina e 2.400 a gasolio “ . Leonardo Corigliano

È inutile discutere con chi parla per partito preso

Risposta. Per la verità abbiamo visto anche tagliandi meno costosi e siamo certi che tra i lettori ci sia chi ha speso parecchio meno. Comunque: siamo un Paese in cui, pur di parlare male dell’elettrico, ci si inventa di tutto. Fino al punto di farne un tema centrale della campagna elettorale di alcuni partiti, Lega di Matteo Salvini in primis. Anche se pure all’estero non scherzano, se pensiamo che in Repubblica Ceca ne è nato addirittura Per la verità abbiamo visto anche tagliandie siamo certi che tra i lettori ci sia chi ha speso parecchio meno. Comunque: siamo un Paese in cui, pur di parlare male dell’elettrico,Fino al punto di farne un tema centrale della campagna elettorale di alcuni partiti,in primis. Anche se pure all’estero non scherzano, se pensiamo che inne è nato addirittura un movimento politico, peraltro di un certo successo alle ultime Europee. Bisogna lasciarli dire e passare oltre: la maggior parte di chi critica le auto elettriche non ne ha mai guidata una e parla per… partito preso.