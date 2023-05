Anche su Street View becchi gli abusivi della ricarica. Ce lo segnala Marco, un lettore che, pianificando un viaggio su Google Maps, ha visto questa immagine, con una 500 L a benzina parcheggiata nello stallo. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it .

Anche su Street View…/ E se usassimo prolunghe per ricariche DC per bypassarli?

“Stavo indagando su un percorso e le possibili ricariche presenti. Utilizzando le utili innovazioni di Google Maps, che permette ormai anche di filtrare le ricariche ad alta potenza (> 50 kW) rispetto alle altre, quando mi sono imbattuto in questo inquietante scatto su Street Siew. Ci troviamo nel Lazio, non lontano dal lago di Bracciano, presso una nuova Enel X da 100 kW, sicuramente molto utile. Due considerazioni: 1) se addirittura Street View, che aggiorna le foto abbastanza di rado, coglie una situazione del genere, vuol dire che questo malcostume è molto diffuso! 2) esistono prolunghe per connettori in corrente continua, almeno fino ad una certa potenza? Se esistessero, sarebbe forse il caso che gli automobilisti elettrici iniziassero ad usarle, per ricaricare anche a distanza di qualche metro. Anche a costo di mantenere bloccate le auto dei maleducati che sono di intralcio. Sarebbe anche una sacrosanta ed educativa punizione. Ovviamente la prima opzione è sempre quella di chiamare i vigili urbani, ma una non escluderebbe l’altra!“. Marco Scozzafava

La soluzione non è la prolunga del cavo DC

Risposta. Ci arrivano continuamente segnalazioni di colonnine inaccessibili per auto termiche parcheggiate dentro o davanti agli spazi di ricarica. Persino nelle Free to X in autostrada, con le manovre che ha dovuto fare il lettore per riuscire a ricarica la sua Tesla a Firenze Nord, come mostra la fato a fianco. Ma ancora non avevamo ricevuto immagini colte da Street View, che ha mille occhi, come i nostri lettori del resto...Quanto al rimedio ipotizzato da Marco, non siamo al corrente dell’esistenza di prolunghe per ricariche in corrente continua DC o HPC. E gli esperti che abbiamo consultato ci dicono di non prefigurare neppure una cosa del genere, per ragioni di sicurezza. L’unica strada, purtroppo spesso accompagnata da scarso successo, resta la chiamata alla Polizia Locale. Che, peraltro, può multare l’auto in sosta nella piazzola, ma quasi mai arriva alla rimozione.