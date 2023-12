Anche Sixt rinuncia a Tesla nella flotta

Anche Sixt rinuncia a Tesla nella sua flotta di auto. a noleggio. Il motivo, a quanto pare, è lo stesso che ha indotto anche Hertz a una mossa analoga.

Anche Sixt, come Hertz, irritata per i cali nei prezzi dell’usato

Tesla si muove con logiche che a volte si scontrano con i complessi meccanismi che regolano il mercato dell’auto. Le Case storiche, per esempio, maneggiano i listini con grande attenzione, sapendo le ripercussioni che ogni ritocco ha sulle quotazioni nell’usato. Tesla se ne fotte e l’ha dimostrato con i clamorosi ribassi decisi nella prima parte dell’anno. Ribassi che però hanno avuto un immediato effetto sul valore dell’usato, uno dei fattori a cui i grandi noleggiato guardano con più attenzione per i loro bilanci. Ecco perché prima Hertz e ora Sixt hanno deciso di congelare gli acquisti di Tesla. Quest’ultima dopo avere iniziato ad acquistare Model 3 e Model Y in Germania dal 2022. La versione online di Focus è venuta in possesso di una mail inviata ai clienti per metterli al corrente: “Vorremmo informarvi che attualmente non stiamo acquistando altri veicoli Tesla. Inoltre, stiamo riducendo il numero di veicoli Tesla nella nostra flotta di auto a noleggio“.

Ma non rinuncia al progetto di convertirsi all’elettrico

Il problema è legato anche al fatto che normalmente i noleggiatori stipulano con i fornitori contratti in base al quale questi ultimi si riprendono le auto dopo 3 anni. Ma Tesla non si presta a questo tipo di accordi e le continue fluttuazioni nei valori del nuovo rendono complicato prevedere quanto varranno le auto nel tempo. Focus riferisce che attualmente le auto elettriche costituiscono il 6% della flotta Sixt e che il numero di Tesla viene ritenuto vicino a 5 mila in tutto il mondo. La rinuncia al marchio di Elon Musk non modifica comunque i progetti di noleggiatore bavarese di elettrificare almeno il 70% della flotta entra la fine del decennio. La rinuncia a Tesla è dunque un’ottima notizia per la concorrenza, in particolare tedesca, che finora si era dovuta accontentare di acquisti marginali da parte di Sixt.