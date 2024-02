Anche SAP toglie Tesla dalla flotta. Dopo due grandi noleggiatori come Hertz e Sixt, l grande società di software tedesca dice stop alle auto di Elon Musk.

Anche SAP toglie Tesla, lamentando due problemi

È stato Steffen Krautwasser, responsabile globale della flotta di SAP, a confermare la notizia alla testata tedesca Handesblatt: “I prezzi di listino di Tesla fluttuano più di quelli di altri produttori, il che rende la pianificazione più difficile e rappresenta un rischio maggiore per noi“, ha detto il manager. In sostanza: i ripetuti tagli di prezzo operati da Tesla hanno abbassato il valore dell’usato, modificando i valori a bilancio delle auto in flotta. Tanto più che la Casa di Elon Musk, a differenza dei concorrenti, non offre contratti di ri-acquisto sulle auto che vende. Anche le condizioni di consegna hanno causato problemi, ma qui non si parla dei soliti ritardi. Secondo Krautwasser, i veicoli vengono spesso consegnati prima della data concordata, causando difficoltà con lo stoccaggio e la logistica. Tanto più in una società dove tutto è pianificato al millesimo di secondo come SAP.

In azienda 3.100 elettriche e 4.500 ibride plug-in

SAP non è un cliente trascurabile: la flotta aziendale conta su circa 28.000 veicoli, di cui circa 18.000 in Germania. Le auto elettriche sono 3.100, le ibride plug-in 4.500, con 1.200 punti di ricarica presso le varie sedi e circa 2.000 wallbox presso le abitazioni dei dipendenti. Il fatto di rinunciare a Tesla non significa che SAP intenda chiudere con le auto elettriche, anche se molti collaboratori restano riluttanti: “Non vogliono avere a che fare con le curve di ricarica, vogliono solo andare da A a B“, ha spiegato il manager all’Handesblatt. Ma l’approccio dell’azienda resta positivo: “Poiché abbiamo iniziato in anticipo, possiamo utilizzare valori comparativi. E dire che le auto elettriche non sono solo un caso di sostenibilità, ma un caso di business“. I maggiori costi di acquisto sono compensati da minori costi di gestione, ma i problemi non mancano. Uno è legato alla cancellazione degli incentivi da parte della Germania.” E dobbiamo ancora aspettare e vedere come si svilupperanno i costi di riparazione degli incidenti“, aggiunge Krautwasser.