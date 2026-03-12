Anche Renault rinuncia al futuro 100% elettrico, rassegnatevi







Anche Renault rinuncia a un futuro 100% elettrico: Mario, un lettore, ci esorta a prendere atto del fatto che l’ibrido sopravviverà a lungo, anche dopo il 2030. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Anche Renault rinuncia…/ “Basta estremismi, l’ibrido durerà”

“Alla fine anche la Renault ha dovuto cedere, cancellando i vecchi propositi di produrre solo auto elettriche. E presentando un piano che prevede che nel 2030 metà della produzione sarà costituita da veicoli ibridi. Sono pronto a scommettere che l’ibrido tra 4 anni sarà ancora più della metà produzione e che l’elettrico non arriverà al 50%. Sia chiaro, non ho nulla contro l’elettrico, ma ce l’ho con l’estremismo di chi aveva previsto che nel giro di pochi anni tutte le auto in vendita sarebbero stato solo elettriche. Qualche costruttore, seguendo le politiche europee, ha imboccato questo percorso e ora se ne pente amaramente, correggendo la rotta con risultati di bilancio disastrosi. Come mi sembra che voi stessi abbiate segnalato per il gruppo Stellantis. Forse anche voi dovreste fare un po’ di autocritica: nonostante una spinta mediatica fortissima, le auto elettriche non arrivano neppure al 10% delle vendite in Italia. Prima di arrivare al 100% serviranno decenni. O, più probabilmente, non ci arriveremo mai. Cordiali saluti“. Mario Gandolfi

Elettriche al 50% e fine del diesel, c’è questo nel piano

Risposta. Siamo giornalisti, non militanti. A suo tempo abbiamo riportato le notizie dei tanti marchi che prevedevano un rapido passaggio al tutto elettrico. E ora riportiamo gli annunci di chi invece dice che una buona percentuale di auto ibride continuerà a produrla, anche dopo il 2030. Come Renault, nel cui piano ci sono comunque parecchie cose interessanti. Intanto si dice che nel 2030, cioè tra 4 anni, l’elettrico rappresenterà l’altro 50%, che è molto più della quota di vendite attuale. Con veicoli da 750 km di autonomia e ricarica ultraveloce. Quindi fine di motori diesel e benzina, destinati a uscire di produzione. Quanto all’ibrido, il gruppo francese non punta tanto sul plug-in, tecnologia che il n.1 François de Provost ha criticato di recente. Quanto sulle auto ad autonomia estesa, in cui un piccolo motore termico serve a fornire energia a una batteria di dimensioni ridotte rispetto al 100% elettrico. Con la trazione sempre in elettrico e l’obbiettivo di 1.400 km di autonomia.