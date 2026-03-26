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Anche Porsche punta sull’industria degli armamenti per superare un momento non facile. Dopo un 2025 con utili in forte calo e prospettibe incerte.

Anche Porsche punta sul business bellico e ha investito nei droni Quantum

Stiamo parlando della capogruppo Porsche SE, holding company controllata dalla famiglia Porsche-Piëch e principale azionista del Gruppo Volkswagen. Gruppo che, secondo quanto anticipato dal Financial Times, sta trattando con un partner israeliano per convertire la fabbrica di Osnabruck alla produzione di scudi anti-missili. In una nota si fa presente che il contesto rimane difficile per il settore automotive tedesco, alle prese con pressioni tariffarie e con la crescente concorrenza cinese. E anche i costi elevati della transizione all’elettrico. In risposta, Porsche SE sta esplorando opportunità nel settore della difesa come parte della propria strategia di diversificazione. Dopo un primo investimento in Quantum Systems, società che produce droni per uso bellico, già fortemente utilizzati dall’Ucraina.

Altra diversificazione nell’intelligenza artificiale

È una strada, questa degli investimenti nell’industria bellica, fortemente incoraggiata dal governo tedesco nella sua corsa al riarmo, sostenuta da enormi budget. E che peraltro offre ottimi ritorni economici. La quota in Quantum Systems ha portato nelle casse di Porsche SE dividendi per 114 milioni di euro. Altra strada che la holding della Porsche sta battendo è quella dell’intelligenza artificiale, con un primo investimento in Celestial AI, che a sua volta ha fruttato 47 milioni di dividendi. Industria della difesa e intelligenza artificiale sembrano i due settori nei quali l’industria tedesca dell’auto sembra cercare i profitti erosi nel core business dell’auto. Qui l’avanzata cinese viene considerata praticamente inarrestabile, grazie a un mix formidabile di tecnologia e costi di produzione contenuti. Avanzata che non riguarda solo l’elettrico, come si continua a sentir dire. Ma si estende anche e soprattutto ad altre motorizzazioni, a partire dall’ibrido.