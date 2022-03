Anche Neogy rincara le tariffe da aprile

Anche Neogy rincara, come Enel X, Be Charge, Duferco e altri operatori, adeguando le tariffe ai continui rincari dell’energia. Gli aumenti da aprile.

Anche Neogy rincara, con tre fasce di prezzo

Neogy, lo ricordiamo, è la società per la ricarica dei veicoli elettrici nata dalle due utilities del Trentino Alto Adige, Alperia e Dolomiti Energia. Vanta una presenza molto significativa soprattutto nel Nord-Est, che è poi la parte d’Italia (con Milano) in cui le auto a batteria si vendono di più. Il nuovo listino prevede tre fasce di prezzo, partendo da 0,55€ al kWh per le ricariche in corrente alternata AC, fino a 22 kW. Si sale poi a 0,67 per le stazioni in corrente continua fino a 75 kW e a 0,73 per le DC fino a 150 kW. Correttamente Neogy pubblica anche le nuove tariffe per chi, con app o card si rifornisce su una rete esterna, con due prezzi: 0,61 per la corrente alternata, 0,79 per la continua. Naturalmente i prezzi sono tutti comprensivi dell’IVA.

Ecco il confronto con i listini Enel X e Be Charge

Il primo a rompere gli indugi con i rincari era stata la Duferco, che già a fine gennaio aveva comunicato ai clienti le nuove tariffe. Aveva fatto seguito Enel X, comunicando i rincari, in vigore dal 7 marz,o con una mail inviata ai clienti. Ecco il testo: “Per continuare a sostenere la mobilità elettrica ed essere sempre al tuo fianco Enel X ha deciso di mantenere invariati i prezzi dei propri abbonamenti. Malgrado l’incremento dei costi dell’energia. Mentre per le ricariche Pay per use saranno invece applicate le nuove tariffe”. E anche Be Charge è stata poi costretta a rivedere al rialzo i listini: nella tabella qui sopra abbiamo messo a confronto proprio i nuovi prezzi dei due network principali. Purtroppo ci si aspetta che la situazione non cambi per il 2022, mentre un ritorno a costi più umani dell’energia è atteso per il 2023. Anche se, pure a questi livelli, il costo al km di una Ev resta più conveniente rispetto ai veicoli tradizionali. Tanto più che benzina e gasolio viaggiano ben al di sopra dei 2 euro al litro…

