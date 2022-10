Anche nel garage di proprietà, la ricarica domestica è un rebus

Auto elettrica e garage di proprietà: ma la ricarica domestica resta un rebus. Alberto vorrebbe installare una wallbox nel garage del condominio, ma servirebbe un collegamento elettrico con l’abitazione che l’amministratore gli nega.

Pierangelo è più fortunato: la wallbox potrebbe installarla perchè ha già il contatore in garage, ma preferirebbe acquistare un carichino da collegare alla presa blu che già c’è.

A entrambi risponde Alberto Stecca, CEO di Silla Industries, l’azienda che produce le wallbox Prism. Ricordiamo che potete inviarci le vostre domande scrivendo a info@vaielettrico.it.

Il no dell’amministratore di condominio: che fare?

“Buongiorno,

ho chiesto all’amministratore del condominio dove posseggo un garage di

proprietà di poter mettere una presa elettrica o una wallbox per ricaricare l’auto.

Mi ha risposto che non è possibile aggiungere utenze private.

Posso fare qualcosa?„ Alberto Vernizzi

Poco, se l’installazione tocca le parti comuni

Risposta-Dal punto di vista strettamente elettrico e di impiantistica è un’operazione fattibile, a patto che dal contatore al garage sia possibile l’effettivo passaggio di una linea, realizzata da personale qualificato e protetta secondo le norme vigenti.

Aldilà di questo va detto che in contesto condominiale, come nel caso del lettore, quando i lavori di installazione coinvolgono anche le parti comuni dell’edificio, è necessario rifarsi al regolamento condominiale, il quale deve essere sempre rispettato e osservato da parte dei condomini.

Carichino after market e presa industriale: va bene?

“Ciao a tutti,

nell’ultimo anno grazie alle vostre rubriche mi sono molto avvicinato al

mondo delle auto elettriche (ho sempre desiderato avere una Tesla).

Quest’anno finalmente mi sono deciso e dopo aver abbandonato la mia Mokka ho acquistato una Megane E Tech.

In estate l’auto praticamente non la uso ed in inverno faccio una 40ina Km/giorno.

Ho deciso di scrivervi perchè la Renault non fornisce il carichino ed io, nel garage

affianco a dove parcheggio, ho il contatore ed ho una presa blu.

Secondo voi mi conviene comprare un carichino aftermarket per sfruttare la presa

blu (tipo Juice booster) o quello originale e mettere un adattatore?„ Pierangelo

Presa blu, adattatore, ecc.: la wallbox è sempre meglio

Risposta-Se la scelta del lettore è da intendersi tra il carichino originale (Renault) da abbinare ad un adattatore e un carichino generico in aftermarket da sfruttare con la presa blu esistente, allora va precisato che anche il carichino generico va utilizzato con un adattatore “schuko – presa blu”.

L’alternativa più pratica e soprattutto più sicura per la ricarica dei veicoli a casa resta la colonnina di ricarica domestica. Tra i plus offerti dalle wallbox più aggiornate presenti sul mercato, per esempio, anche il controllo del bilanciamento dei carichi. Funzione che impedisce al contatore di sovraccaricarsi determinando fastidiosi distacchi e che non è normalmente presente nei carichini.

Sia che si tratti di scegliere il carichino, che di optare per una soluzione più sicura

e sofisticata come una wallbox, raccomando al lettore di valutare i diversi scenari

con attenzione e preferire la soluzione in grado di rispondere meglio alle sue

esigenze di installazione e uso.

