Anche nel 2021 incentivi fino a 10.000€ per le elettriche. Mancano gli ultimi passaggi per l’approvazione, ma è certa la conferma del maxi-sconto

Anche nel 2021 eco-bonus rinforzato per chi rottama

L’accordo è stato raggiunto nella Commissione Attività Produttive della Camera. E prevede anche per il 2021il cosiddetto “eco-bonus rinforzato” per chi acquista un’elettrica rottamando una vecchia auto fino a Euro 4. In questo caso l’incentivo statale è di 8 mila euro, a cui il venditore deve aggiungere di suo obbligatoriamente altri 2 mila euro. Senza rottamazione, l’eco-bonus è di 6 mila euro, di cui mille a carico del venditore. Per le ibride plug-in il contributo è di 6 mila euro con rottamazione e 3.500 senza.

Dettaglio importante: la dotazione di fondi per le elettriche è stata rifinanziata, dai 370 milioni di euro previsti inizialmente a 490. Misura fondamentale per assicurare l’incentivo in un mercato che cresce a ritmi esponenziali. Già quest’anno le elettriche pure immatricolate superano per la prima volta le 30 mila unità. E per il 2021 si prevede almeno un raddoppio, con almeno 40 nuovi modelli in arrivo e l’affermazione definitiva di altri già presentati nel 2020, come Fiat 500e, Renault Twingo e Volkswagen ID.3.

Piovono incentivi anche sulle Euro 6 ed è polemica

Ma la parte più controversa del pacchetto riguarda gli incentivi alle auto tradizionali. È previsto un bonus di 1500 euro per gli Euro 6 di ultima generazione, a cui vanno aggiunti 2 mila euro di sconto a carico del venditore. In tutto 3.500 euro sul prezzo di listino, dunque. A lasciare perplessi è l’allentamento del limite massimo di emissioni, che arriva a 135 g/Km di CO2, includendo vetture che è molto arduo considerare “ecologiche“. Il bonus sarà valido solo fino al 30 giugno ed è stato giustificato come sostegno all’industria dell’auto, duramente colpita dal Covid-19. “Una misura che unisce sostegno a un comparto trainante per l’economia ad un forte impatto ambientale per la sostituzione di auto vecchie con nuove assai meno inquinanti“. Questa la spiegazione del Pd Gianluca Benamati, che ha fortemente voluto l’allargamento del bonus.

