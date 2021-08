Anche negli Usa il 50% di EV entro il 2030. Ma Biden non mette vincoli

Gli Usa non fisseranno una data per la fine dei veicoli termici, ma vogliono diventare leader degli EV, dice Biden. Quindi prenderà misure idonee a far sì che entro il 2030 metà delle auto vendute nel Paese siano a batterie. Pur con modalità diverse, insomma, l’Europa comincia a fare scuola.

Il presidente Joe Biden, rovesciando le politiche del predecessore Donal Trump, ha computo ieri un atto formale firmando un ordine esecutivo, con il sostegno preventivo dei pricipali Stati e delle grandi case auto americane.

EV, Biden cancella 4 anni di Trump

Biden ha anche proposto nuovi standard sulle emissioni dei veicoli che ridurrebbero l’inquinamento fino al 2026, a partire da un inasprimento dei limiti del 10% rispetto al 2023. Il tutto nell ambito di un piano più ampio per combattere il cambiamento climatico.

«La cosa più grande che sta accadendo _ ha commentato il presidente con i giornalisti_ è che c’è una presa di coscienza da parte sia del lavoro che degli affari. Questo è il futuro. Non possiamo stare alla finestra».

L’obiettivo 50% per le auto elettriche non è legalmente vincolante, ma le case auto lo perseguiranno volontariamente. Per raggiungerlo, però, mettono le mani avanti. Saranno necessari miliardi di dollari in finanziamenti pubblci dicono.

Gli ambientalisti: più coraggio, Biden

Negativi invece i commenti degli ambientalisti della Safe Climate Transport Campaign, secondi i quali la Casa Bianca non è stata abbastanza coraggiosa: l’impegno volontario delle case automobilistiche è inaffidabile.

General Motors Co, Ford Motor Co e la casa madre di Chrysler Stellantis NV in una dichiarazione congiunta si erano già impegnate a «raggiungere vendite del 40-50% di auto elettriche entro il 2030».

Gli obiettivi di Biden e delle case automobilistiche includono veicoli elettrici a batteria, a celle a combustibile e ibridi plug-in. Anche qui, insomma, gli impegni sono piuttosto “laschi”. Molti democratici chiedevano requisiti vincolanti o di seguire la California e l’Unione europea nel fissare il 2035 come una data per eliminare gradualmente la vendita di nuovi veicoli leggeri a benzina. Ma in Usa c’è anche un fronte d’opposizione che comprende il sindacato United Auto Workers (UAW).

Sindacati e case auto col presidente

Il presidente della UAW Ray Curry ha detto che si tratta di «preservare i salari e i benefici che sono stati il ​​cuore e l’anima della classe media americana».

Per rafforzare il suo annuncio sulle EV, dopo aver firmato l’ordine esecutivo sul prato sud della Casa Bianca Biden è salito su una Jeep elettrica in attesa, che ha guidato rapidamente per il parco.

Il senatore Gary Peters del Michigan ha concordato con la decisione di Biden di non fissare una scadenza rigida per l’eliminazione graduale dei veicoli a benzina. “La flessibilità è importante… ma allo stesso tempo è necessario porsi obiettivi ambiziosi”, ha affermato.

L’ordine esecutivo fissa un programma per lo sviluppo di nuovi standard sulle emissioni almeno fino al 2030 per i veicoli leggeri e già nel 2027 per i veicoli più grandi.

Tra i presenti c’erano l’amministratore delegato della General Motors, Mary Barra, e quello della Ford, Jim Farley.

Elon Musk ha twittato: «Sembra strano che Tesla non sia stata invitata». Ma bisogna ricordare che Tesla è un’azienda non sindaclizzato, quindi invisa al sindacato UAW.

Riguardo alle misure di accompagnamento richieste dalle case auto di Detroit, sono state citate miliardi di dollari in incentivi governativi, inclusi sussidi ai consumatori, reti di ricarica per veicoli elettrici, nonché investimenti in ricerca e sviluppo e incentivi per espandere la produzione di veicoli elettrici e le catene di approvvigionamento negli Stati Uniti.

I regolatori statunitensi prevedono di proporre la revisione della progressione degli standard di ruduzione dei consumi fissata da Trump con un aumento annuo dell’1,5% dell’efficienza fino al 2026. Emissioni modello California

Il modello potrebbe essere quello della California, già sottoscrutto dai principali costruttori. Prevede una riduzionei delle emissioni di CO2 del 3,7% all’anno fino al 2026.

I veicoli elettrici negli Stati Uniti rappresentano oggi il 2% delle vendite. Raggiungere i nuovi obiettivi di Biden comporterebbe investimenti di 330 miliardi di dollari da qui al 2025.

Biden ha chiede di stanziare 174 miliardi di spesa pubblica, 100 dei quali per incentivi ai consumatori. Un disegno di legge presentato in Senato ne prevede 7,5 per le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici, ma niente per nuovi incentivi ai consumatori.

