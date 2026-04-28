Anche MG vuole produrre EV europee in Spagna













Dopo Chery e Changan – e forse BYD – anche MG Motor, marchio britannico controllato dal gruppo cinese SAIC, avrebbe scelto la Spagna come sede europea di una propria fabbrica di auto elettriche. L’obiettivo sarebbe sempre lo stesso: produrre in Europa per ridurre l’impatto dei dazi imposti dall’Unione Europea sui veicoli importati dalla Cina.

Secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg, il progetto non sarebbe ancora definitivo. Restano da chiarire investimenti, capacità produttiva e tempi di avvio, ma il fatto che MG stia tornando con decisione sul tema conferma quanto la presenza industriale “dentro” l’Europa sia ormai strategica per i principali costruttori cinesi. E la Spagna sta diventando sempre più terra di conquista, mentre l’Italia è ancora ignorata.

MG, i vantaggi di produrre in Europa

L’Unione Europea ha introdotto dazi aggiuntivi sulle auto elettriche cinesi e SAIC Motor è stata colpita con l’aliquota più alta: 35,3%. Una penalizzazione significativa per un marchio che in Europa vende molto e punta a crescere ancora.

Aprire uno stabilimento nel continente consentirebbe quindi in primis alla controllata MG di evitare (o ridurre) il peso dei dazi. Lato pratico, poi, l’azienda andrebbe a migliorare tempi logistici e consegne e potrebbe presidiare meglio flotte e clienti, adattando più facilmente i modelli d’auto ai gusti europei.

La Spagna meglio dell’Ungheria?

Per lungo tempo l’Ungheria è stata indicata come opzione favorita, grazie agli incentivi pubblici e alla presenza crescente di gruppi cinesi come BYD, CATL ed Eve Energy.

Ora però la Spagna appare in vantaggio. In particolare la regione della Galizia, nel nord-ovest, era già emersa nel recente passato come area interessante per i collegamenti marittimi con il Regno Unito, oggi primo mercato europeo per MG.

Per il marchio britannico-cinese, avere accesso rapido ai porti atlantici può essere un vantaggio competitivo importante, specie per servire Regno Unito e nord Europa.

MG solido sul mercato europeo

Il progetto industriale europeo arriva mentre MG continua ad avere “numeri” importanti nel Vecchio Continente. Nel 2025 il marchio ha venduto circa 300 mila vetture in Europa, con una crescita del 30% rispetto all’anno precedente. Particolarmente forte il balzo delle ibride, salite del 300% a 137 mila unità.

Oggi MG è presente in 34 Paesi europei con circa 1.300 concessionari partner. In Italia l’azienda ha chiuso un 2025 da record, immatricolando oltre 50.000 auto, grazie a una crescita sostenuta delle motorizzazioni elettrificate (oltre il 50% del mix) e ibride.

Se il progetto-Spagna andasse in porto, MG consoliderebbe la propria posizione come uno dei marchi cinesi più solidi e radicati in Europa.