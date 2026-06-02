Anche MG snobba l’Italia: sarà in Spagna lo stabilimento europeo







MG snobba l’Italia: riporterà la produzione di automobili in Europa, ma lo farà con un nuovo stabilimento in Galizia, nel nord-ovest della Spagna. Confermando le indiscrezioni iI brand del gruppo cinese SAIC Motor ha scelto la penisola iberica. Investirà circa 200 milioni di euro nel nuovo sito produttivo destinato a diventare il fulcro della strategia “In Europe, for Europe”. L’avvio della produzione è previsto per il 2028. La capacità sarà di 120 mila veicoli all’anno e oltre 2.000 saranno i posti di lavoro creati lungo la filiera europea. Scartata l’Italia, che pure rappresenta il secondo mercato europeo per il gruppo, dopo la Gran Bretagna.

MG, è stato il primo brand cinese a sbarcare nel Vecchio Continente e negli ultimi anni è diventato uno dei marchi automobilistici in più rapida crescita in Europa. La scelta di produrre in loco è maturata dopo l’introduzione dei dazi europei sulle auto elettriche cinesi, ma anche per garantire una risposta più tempestiva a un mercato divenuto ormai decisivo per l’andamento generale dell’azienda.

Una fabbrica che punta sull’integrazione della filiera

Il nuovo impianto non sarà una semplice linea di assemblaggio. Il sito integrerà infatti attività di ricerca e sviluppo, produzione, logistica e approvvigionamento di componenti strategici.

L’obiettivo dichiarato è costruire un ecosistema industriale completo, capace di aumentare la quota di produzione e forniture localizzate in Europa. Una scelta che potrebbe migliorare la resilienza della catena di fornitura e consentire una maggiore rapidità nell’adattare prodotti e tecnologie alle esigenze del mercato europeo.

Parallelamente all’investimento industriale, MG conferma l’intenzione di rafforzare la collaborazione con partner tecnologici, università e centri di ricerca europei.

La dichiarata volontà di integrare la produzione in Europa con tutta la filiera automotive europea avrebbe giustificato un insediamento in Italia, polo d’eccellenza della componentistica auto.

Ma costo dell’energia, poca flessibilità amministrativa e lentezza realizzativa hanno penalizzato l’opzione tricolore, come ha spiegato a Vaielettrico il country manager Italia Andrea Bartolomeo.

Batterie e tecnologie elettriche al centro della strategia

Tra le tecnologie su cui il costruttore intende puntare figurano le batterie di nuova generazione, i sistemi di mobilità intelligente e le soluzioni energetiche a basse emissioni. L’azienda cita in particolare la nuova batteria SolidCore a stato semi-solido, presentata come la prima prodotta in serie, oltre alle tecnologie Hybrid+ e Plug-in Hybrid già introdotte nella gamma europea.

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Si tratta di un elemento rilevante in un momento in cui l’industria automobilistica europea sta cercando di recuperare terreno sul fronte delle batterie e dell’elettronica di bordo, settori nei quali i costruttori cinesi hanno accumulato un vantaggio competitivo significativo.

Un milione di auto consegnate in Europa

MG ha recentemente celebrato la consegna del suo milionesimo veicolo in Europa, risultato ottenuto poco più di un decennio dopo il ritorno del marchio nel Regno Unito, avvenuto nel 2011.

Oggi il brand può contare su oltre 1.300 concessionari distribuiti in 34 mercati europei. Sul fronte prodotto, la gamma continua ad ampliarsi con modelli come la nuova MG4 Urban, la rinnovata MG4 EV, il SUV elettrico MGS5 EV e la MG HS Hybrid+.

Particolarmente significativa resta la presenza della MG Cyberster, roadster elettrica che rappresenta il tentativo del marchio di coniugare la storica tradizione sportiva britannica con le più recenti tecnologie della mobilità elettrica.

La nuova fabbrica spagnola rappresenta dunque molto più di un investimento produttivo: è il segnale della volontà di MG di consolidare una presenza industriale stabile in Europa.