Anche Li Auto sbarca in Europa: la Li6 pronta al debutto a Parigi



















Li Auto, un altro importante costruttore cinese prepara il debutto ufficiale in Europa. Presentera al Salone di Parigi (12-18 ottobre) la sua prima vettura destinata al mercato europeo, il SUV elettrico Li6. Restano però da definire i piani di sviluppo sul continente, i Paesi di lancio e la rete commerciale.

La scelta di puntare inizialmente sulla Li6 è significativa: in Cina il modello (commercializzato come i6) è diventato rapidamente il prodotto più venduto del marchio.

Regno Unito possibile porta d’ingresso per Li Auto

Secondo quanto riportato da Autocar, il Regno Unito sarebbe tra i mercati in pole position per il debutto. L’assenza delle tariffe compensative applicate dall’Unione europea alle auto elettriche cinesi può infatti rendere più semplice l’ingresso commerciale sul continente.

Parallelamente, secondo fonti locali cinesi, Li Auto starebbe cercando concessionari in Germania, Paesi Bassi e altri Paesi della UE. Al momento, tuttavia, non c’è un calendario ufficiale, nemmeno per un ipotetico arrivo in Italia. Non sono quindi disponibili indicazioni attendibili né sul prezzo né sulla struttura della rete di vendita e assistenza.

Un e-SUV che in Cina piace

In Cina, l’elettrica i6 rappresenta il modello centrale della strategia del marchio: tra gennaio e agosto ne sono state vendute 152.842, pari al 59% delle vendite domestiche dell’azienda.

Si tratta di un SUV lungo 4,95 metri, disponibile con trazione posteriore o integrale e potenza fino a 536 CV. La versione cinese a trazione posteriore utilizza una batteria CATL da 87,3 kWh e dichiara fino a 720 km secondo il ciclo CLTC, quindi circa 580 km secondo il più severo standard WLTP indicato per l’Europa.

L’auto è costruita su una piattaforma a 800 Volt. La ricarica rapida richiede circa 10 minuti per recuperare energia per 500 km.

LI Auto: espansione dopo mesi difficili

Oltre alla Li6, è probabile che alcuni dei principali modelli green della gamma Li Auto siano destinati a raggiungere anch’essi l’Europa. In particolare le elettriche i8 e Mega MPV e le EREV L6, L7, L8 e L9.

L’espansione internazionale arriva mentre Li Auto in patria prova a consolidare la ripresa delle vendite. Ad agosto l’azienda ha consegnato il 32,1% di auto in più rispetto allo stesso mese del 2025, interrompendo una sequenza di cifre in calo su base annua.

Ora, per il costruttore cinese, la vera partita europea si giocherà sulla capacità di costruire una rete industriale e commerciale credibile, oltre alla competitività del prodotto. Prezzi, assistenza, disponibilità dei ricambi e adeguamento della gamma alle esigenze europee saranno elementi decisivi per capire se la Li6 potrà trasformare il debutto al Salone di Parigi in una presenza stabile anche nella UE.

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