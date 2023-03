Anche le EV inquinano se l’energia è da fonti fossili

Anche le EV inquinano se l’energia è prodotta da fonti fossili, stiamo solo spostando il problema. È l’opinione (piuttosto diffusa) di Roberto. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Anche le EV inquinano, stiamo solo spostando il problema da un’altra parte?

“Vorrei dire anch’io la mia. Sono un lavoratore nel settore della riparazione della vettura elettrica. E mi sono chiesto perché nessuno si domanda da dove potrà venire tutta l’energia elettrica che dovrà servire per ricaricare le auto se tutti andranno a elettrico. Ricordo che il sig. Draghi l’anno scorso ha detto che dovremmo spegnere i condizionatori, perché non avremmo avuto elettricità sufficiente. Peccato che per caricare una batteria ci vogliano tre volte l’energia consumata da un condizionatore. Poi è vero l’auto elettrica non ha emissioni, ma finché l’energia per produrre elettricità viene da materia fossile abbiamo solo spostato l’inquinamento, ma non eliminato. Bisognerebbe che tutti ricaricassero con un sistema a panelli solari“. Roberto Camporese

Possiamo produrre da rinnovabili tutto quel che ci serve. E comunque…

Risposta. L’allarme di Mario Draghi era legato all’emergenza provocato dalla guerra in Ucraina. Ma in pochi mesi le forniture di gas dalla Russia sono state in gran parte sostituite grazie ad accordi con altri Paesi e la situazione si è normalizzata. L’Italia, secondo le stime dell’Enel, avrebbe la potenzialità per auto-produrre da rinnovabili il 70% dell’energia che consuma. Ma manca la volontà di farlo, per una serie di veti (a livello locale e centrale) e di lungaggini burocratiche che di fatto bloccano le nuove installazioni. Se sbloccassimo il nostro potenziale, potremmo contenere in modo drastico le importazioni dall’estero, eliminare la produzione da carbone e contenere quella da gas. Caricando tutte le auto elettriche che vogliamo con energia in gran parte “green”. Tenga conto, oltretutto, che i consumi elettrici sono in continuo calo. E che comunque è stato dimostrato che anche con il mix di produzione attuale dell’energia elettrica in Italia le EV sono nettamente più sostenibili delle benzina-diesel.