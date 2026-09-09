Anche le auto elettriche possono tamponare… l’ovvietà che diventa notizia



















Anche le auto elettriche possono tamponare…Ma l’ovvietà può diventare notizia se serve a rafforzare la fobia verso le BEV. Un esempio? «Spoleto, auto elettrica tampona madre e figlia: trasportate in ospedale con l’elisoccorso». Non è uno scherzo né satira, ma il titolo pubblicato da diverse testate giornalistiche dell’Umbria. Siamo andati oltre e abbiamo letto il testo dell’articolo: non si cita alcuna correlazione con l’alimentazione elettrica del veicolo. Si tratta di un semplice tamponamento, come se ne registrano milioni nel mondo. Purtroppo è un esempio di narrativa No Watt esplicita — intenzionale o inconsapevole — che alimenta l’idea, del tutto infondata, che l’ auto elettrica sia più pericolosa. Una percezione errata tra chi non la conosce e si affida ai titoli.

Nei titoli mai il diesel, ma l’elettrica in avaria provoca code di chilometri

Il tamponamento è un evento dinamico, legato a distrazione, distanza di sicurezza, velocità e condizioni della strada. Nulla di tutto questo ha a che fare con batteria, motore elettrico o architettura del veicolo.

A prescindere dal fatto che, in questa notizia, l’alimentazione dell’auto fosse completamente irrilevante — tanto che nel testo non è neanche citata — non si legge mai di un tamponamento provocato da un’auto diesel. Eppure anche le auto diesel, ovviamente, provocano e sono responsabili di tamponamenti. Una ovvietà.

Abbiamo fatto una ricerca su Google con la frase: tamponamento auto diesel. Come previsto, nessun risultato. Abbiamo ripetuto l’operazione con: incidente auto diesel. Stesso esito: zero titoli.

E con l’elettrico? Qui si fa il pieno di titoli. Tanti da fare concorrenza ai giornali satirici: Auto elettrica in avaria: code di 8 chilometri in A1. Anche in questo caso il testo non offre spiegazione sul legame con l’alimentazione.

Naturalmente, quando l’auto si incendia, nei titoli il veicolo è sempre e solo elettrico: Auto elettrica prende fuoco, travolge un altro veicolo e si schianta: famiglie al buio. Attenzione: il blackout non è una conseguenza diretta dell’auto elettrica, ma del fatto che il veicolo ha abbattuto due cabine Enel. Anche qui il titolo richiama l’alimentazione: Fiat 500 elettrica prende fuoco sulla Bitonto-Palombaio: lievi ustioni per il conducente.

Ma cerchiamo “auto a fuoco”. Solo nelle ultime 24 ore se ne contano parecchie termiche e nei titoli non si scrive mai “auto diesel a fuoco”. Vediamo alcuni esempi. Incendio in tangenziale: a fuoco il camioncino della posta, strada chiusa; Paura a Palinuro per una vettura in fiamme: fondamentale intervento di un vigile del fuoco; Paura in via Lucera, auto prende fuoco in corsa: occupanti in salvo, distrutto anche un altro veicolo.

Sono infinite le auto termiche che si incendiano, ma diventa quasi un peccato citare l’alimentazione.

Il disastroso incidente dell’auto termica contro le colonnine di ricarica, titolo senza riferimento

A giugno scorso un’auto termica è andata contro una stazione di Atlante provocando l’incendio che ha creato i danni alla struttura di ricarica, poi riaperta. In quel caso avrebbe avuto senso indicare l’alimentazione del veicolo. Non è stato fatto, come risulta dal nostro monitoraggio su testate anche nazionali.

Ecco una sintesi: Fanpage titolò “Auto si incendia e distrugge le colonnine elettriche di ricarica: paura all’area di servizio San Nicola in autostrada”, sulla stessa linea Il Mattino con “Auto va a fuoco nell’area di servizio, distrutte le colonnine per la ricarica elettrica”. Nessun riferimento all’alimentazione neanche nei sommari. Solo a metà notizia si legge: “giunti immediatamente sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato l’autovettura, alimentata a gasolio, totalmente avvolta dalle fiamme”. Anche Il Giornale Locale non fa cenno all’alimentazione nel titolo, così come Caserta Web ed Edizioni Caserta.

Che fare? Sarebbe utile che chi, all’interno dell’Ordine dei giornalisti, si occupa di formazione organizzasse qualche modulo dedicato alla corretta informazione sulla mobilità elettrica.