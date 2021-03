Anche la Volvo è impazzita o qualcosa non sappiamo?

Anche la Volvo è impazzita o c’è qualcosa che non sappiamo? La Casa svedese ha annunciato che dal 2030 produrrà solo elettriche. Vendute solo on line…

Anche la Volvo …/ Solo elettrico dal 2030 e vendite on-line (si inizia nel 2022)

“Non esiste un futuro a lungo termine per le auto con motore a combustione interna“, ha scandito il direttore tecnico Henrik Green. “Siamo fermamente impegnati a diventare un produttore di auto esclusivamente elettriche e la transizione dovrebbe avvenire entro il 2030“. E se il concetto non fosse chiaro, ecco quel che dice il n.1 Håkan Samuelsson: “Per mantenere il successo, abbiamo bisogno di una crescita redditizia. Invece di investire in un business in contrazione, scegliamo di investire nel futuro – elettrico e online.

Può sembrare una data lontana, la fine del decennio. Ma per chi produce auto, con gli anni richiesti per lo sviluppo di un nuovo modello, non è affatto un futuro a così lunga scadenza. E l’annuncio di Volvo, come si sa, non è isolato: poche settimane fa è stata la volta della Jaguar ad annunciare la conversione al solo-elettrico ancor prima, dal 2025. C’è poi la Ford, che a sua volta in Europa produrrà e venderà solo veicoli a batterie dal 2030. Per non parlare della Smart, che la conversione elettrica l’ha già fatta due anni fa, con grande coraggio.

Anche la Volvo …/ Non si mettono a rischio grandi aziende per una scommessa

Tutte azienda guidate da incoscienti, disposti a mettere a repentaglio imprese con decine di migliaia di posti di lavoro per quella che molti considerano ancora un azzardo? O forse chi sta già oggi sviluppando le auto che vedremo sul mercato tra alcuni anni si sta definitivamente convincendo di quale potenziale di crescita abbia l’elettrico? Certo, ci sono le normative europee, sempre più stringenti sulle emissioni, a indirizzare le produzione forse produzione sempre meno inquinanti. Ma sappiamo anche che le lobby dei costruttori hanno sempre saputo girare a loro favore l’applicazione di queste regole.

E tutto questo entusiasmo per l’elettrico fa pensare che ci siano ragioni tecniche più profonde. Che lo sviluppo delle batterie abbia grandi margini di miglioramento, per peso, ingombro, capacità, costi. E non dimentichiamo: l’auto elettrica non porta solo un cambio di motore. È proprio un mondo diverso, che accompagna una rivoluzione digitale che va da dalla guida autonoma alle vendite on-line. Passando per la mobility as a service, l’auto che usi senza più acquistarla.

Prezzi fissi e trasparenti (un po’ più bassi) con l’on-line

E proprio le vendite on-line sono il secondo step della rivoluzione Volvo. Si farà tutto con un pc o un telefonino, disintermediando un mondo che per un secolo è vissuto sulla rete dei concessionari, che non spariranno, ma cambieranno radicalmente. È una rivoluzione che dovrebbe avere un impatto positivo sui prezzi e per la quale non dovremo aspettare la fine del decennio.

Volvo ha annunciato che si partirà nel 2022 con la XC40 Recharge Pure Electric, con una gamma pre-configurata per semplificare e accelerare il processo di acquisto. L’azienda svedese conta di ridurre la complessità della gamma di prodotti e di lavorare con prezzi più trasparenti e fissi per il cliente. Una brutta notizia per chi è ancora appassionato alle estenuanti trattative per strappare sconti in concessionaria…Sono cambiamenti epocali, davanti ai quali il mondo dell’auto sembra dividersi in due fazioni: chi resiste e chi la rivoluzione la cavalca. Volvo si iscrive a questo secondo partito.