Anche la Spring aumenta, a questi prezzi…

Anche la Spring aumenta, mi tengo la Jazz”

“Ero interessato all’acquisto di una Dacia Spring, ma ci sto ripensando in quanto gli incentivi sono ridotti e ora la Spring aumenta di 1.200 euro. La Honda Jazz che usa mia moglie va benissimo, non abito in una grande città, chi me lo fa fare di spendere 16.000 euro? Stavo progettando un altro impianto fotovoltaico asservito alla macchina, ma con questi termini aspetto tempi migliori, come sento farà molta gente“. Rino Cinarelli.

Risposta. È vero che la Dacia ha da poco aumentato il prezzo della Spring, vanificando già una parte del vantaggio dato dagli incentivi in arrivo. Il prezzo d’attacco è salito a 21.850 euro, facendo salire il costo vero (con rottamazione) a 16.150 euro. La delusione del lettore è quindi comprensibile. In questo momento le Case auto fanno fatica a produrre, causa i noti problemi di approvvigionamento di componenti. Avendo pochi veicoli da consegnare, tendono ad aumentarne i prezzi. Resta il fatto che la prima elettrica low-cost, che doveva guidare il ribasso delle elettriche al di sotto dei 20 mila euro, si sta allontanando (all’insù) da questa soglia. E non è una buona notizia. È anche vero, però, che la convenienza di una EV non va giudicata solo sul prezzo d’acquisto, ma sul cosiddetto total cost of ownership. Ovvero la somma di quanto costa comprarla con con quanto costa poi mantenerla nel tempo. E qui l’elettrica, a partire dalla Spring, ha le sue carte da giocare.

Con la Spring posso fare 200 km o c’è il rischio di restare per strada?

“Sono molto tentato dall’acquisto della Dacia Spring, essendo già un possessore di una Dacia, una Duster a gasolio con cui mi sono trovato benissimo. Il mio dubbio è questo. La userei prevalentemente in città, ma spesso vado da Moncalieri in provincia di Torino ad Andora in provincia di Savona. È un percorso di circa 200 km praticamente tutto in autostrada, il dubbio è: riesco ad arrivare oppure corro il rischio di rimanere per strada? Grazie se vorrete delucidarmi su questo, non sono riuscito ancora a capire se la cosa è fattibile. Ringrazio per l’eventuale risposta e invio cordiali saluti“. Carlo Idotta

Risposta. No, non è fattibile, se vuole andare da Moncalieri ad Andora con un’unica tirata non è la Spring la macchina giusta. L’autonomia omologata è di 230 km, ma si tratta di un dato che comprende in buona parte dati in rilevati in città e strada statale, dove i consumi sono molto più contenuti. Aggiunga che in inverno, col freddo, i consumi aumentano. E, infine, che non è mai salutare arrivare a zero con la batteria. Ergo: per fare 200 km senza soste e viaggiare tenquilli, occorrono auto che abbiano un’autonomia dichiarata da 400 km in su.

