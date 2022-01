Anche la nuova Micra sarà solo elettrica: lo ha annunciato l’alleanza a tre Renault-Nissan-Mitsubishi, presentando la nuova roadmap 2030.

Anche la nuova Micra…/ Nascerà sulla base tecnica della Renault 5

Avete ancora dubbi sul fatto che il futuro sia elettrico? Beh, l’alleanza a tre non ne ha proprio e svela un piano che prevede una gamma di 35 nuovi veicoli 100% EV entro il 2030. Sarà “l’offerta più ampia di veicoli elettrici, basata su 5 piattaforme condivise“. Tra questi figura il veicolo elettrico che sostituirà la Micra in Europa. Sarà basato sulla piattaforma CMF BEV, la stessa su cui nascerà nel 2024 la nuova Renault 5. La nuova Micra sarà prodotta da Renault ElectriCity, il centro industriale elettrico situato nel Nord della Francia. Ma l’accordo non riguarda solo i modelli: riguarderà anche le batterie, per diminuirne il costo e raggiungere una capacità di produzione pari a 220 GWh nel 2030. I tre partner puntano di ridurre il costo del 50% nel 2026 e del 65% nel 2028, con un evidente impatto sul prezzo finale delle auto.. A Nissan verrà demandato lo sviluppo delle batterie allo stato solido, a vantaggio anche degli altri due partner.

Renault, Nissan e Mitsubishi: ora ricarica anche nelle Ionity

Altro annuncio: Renault lancerà il primo full software defined vehicle (veicolo incentrato sul software) entro il 2025. L’obiettivo è migliorare gli aggiornamenti Over The Air per tutto il ciclo di vita, offrendo nuovi servizi e riducendo i costi di manutenzione. In questo modo, secondo Renault, aumenterà anche il valore di rivendita dei veicoli usati. Grazie alla condivisione di piattaforme ed elettronica, I membri dell’alleanza prevedono che, entro il 2026, oltre 10 milioni di veicoli circolanti di 45 modelli saranno dotati di sistemi di guida autonoma. Oggi sono già 3 milioni, con continui flussi di dati da e per il Cloud. L’alleanza sarà anche il primo costruttore mondiale generalista a proporre l’ecosistema Google. E infine il capitolo ricarica. I tre partner hanno siglato un accordo per consentire ai loro clienti di accedere a prezzi agevolati alla rete ultrarapida HPC di Ionity in Europa, creata dai costruttori tedeschi.

