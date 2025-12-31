Anche la Guardia di Finanza in elettrico: 160 BEV

Anche la Guardia di Finanzia, come gli altri corpi militari dello Stato, sta investendo sulla decarbonizzazione dei suoi veicoli. Un elettrificazione che vede dominare i mezzi ibridi, ma sono 150 i veicoli full electric acquistati dai finanzieri.

Guardia di Finanza: 160 veicoli elettrici e 729 ibridi

La Guardia di Finanza ha avviato un percorso verso la mobilità sostenibile e aggiorna il bilancio dei mezzi a ridotto impatto ambientale in servizio. Dai dati forniti dall’Ufficio Stampa a Vaielettrico emerge un quadro in cui, pur prevalendo gli acquisti di veicoli ibridi, cresce anche la componente completamente elettrica.

Ecco i numeri della decarbonizzazione: 160 veicoli elettrici già operativi. Al 30 novembre 2025 risultano in servizio: 95 Jeep Avenger elettriche, tutte con livrea d’istituto, 30 Peugeot e-208 elettriche, anch’esse con livrea d’istituto, 35 mezzi logistici elettrici.

Accanto ai veicoli elettrici, la Guardia di Finanza ha immesso in servizio un numero molto più consistente di mezzi ibridi. La componente elettrica rappresenta dunque una parte di un parco che conta altri 729 veicoli ibridi.

Decarbonizzazione anche in acqua

Il Corpo sottolinea come la mobilità sostenibile sia parte di un progetto più ampio. In un comunicato si legge: «La Guardia di Finanza ha, ormai da tempo, intrapreso il cammino della transizione ecologica, operando mirate scelte strategiche finalizzate a creare un ambiente di lavoro più sostenibile attraverso attività progettuali connesse all’efficientamento energetico delle caserme, nonché all’ammodernamento del parco mezzi terrestri e marittimo con l’acquisizione di nuovi autoveicoli e unità navali a ridotto impatto ambientale per contenere i consumi e abbattere le emissioni inquinanti».

Per quanto riguarda le imbarcazioni la transizione energetica è in atto da tempo. Abbiamo documentato tempo fa la vedetta ibrida di Venezia che nei luoghi a maggiore frequentazione umana naviga in elettrico. Un compromesso, ma utile per azzerare le emissioni locali. Una soluzione con «dimensioni e manovrabilità adatte al contesto lagunare, caratterizzato da forti escursioni di marea, bassi fondali e limitazioni in altezza».

Ricordiamo anche l’importante investimento del corpo dei vigili del fuoco che grazie ai fondi del Pnrr ha acquistato migliaia di veicoli elettrici o i comandi dei carabinieri che installano le colonnine nelle loro sedi a beneficio dei dipendenti. Insomma caserme green.

