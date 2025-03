Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Anche la app Repower aumenta: ci arriva puntuale la segnalazioni di un lettore, Salvatore, contrariato per il continuo lievitare dei prezzi: “Ci si salva solo…”. Vaielettrico risponde. La mail per scriverci è info@vaielettrico.it

Anche la app Repower aumenta: “Nelle ultra-fast da 0.70 a 0.80 €/kWh”

“M i tocca segnalare il recentissimo, l’ennesimo, aumento delle tariffe HPC, questa volta da parte dell’operatore Repower Recharge Around. È un operatore che ha sempre praticato le tariffe più convenienti alle ultra-fast in pay per use, zitti zitti hanno alzato la tariffa da 0.70 a 0.80 €/kWh, un’enormità. Questo è sconfortante e deprimente, se non incomprensibile, che scuse hanno ancora da tirare fuori? A noi utenti, delusi da certi trattamenti, rimangono ormai solamente i Supercharger, e meno male che guido una Tesla. E l’operatore Carge, per caricare alle Free to X, Ewiva, Atlante e altre HPC a 0.70 €/kWh. Tristezza, lato costi delle ricariche pubbliche, sempre di più. Cordialmente“. i tocca segnalare il recentissimo, l’ennesimo,, questa volta da parte dell’operatoreÈ un operatore che ha sempre praticatoalle ultra-fast in pay per use, zitti zitti hanno alzato la tariffaun’enormità. Questo è sconfortante e deprimente, se non incomprensibile, che scuse hanno ancora da tirare fuori? A noi utenti, delusi da certi trattamenti, rimangono ormai solamente, e meno male che guido una Tesla. Eper caricare allee altre HPC aTristezza, lato costi delle ricariche pubbliche, sempre di più. Cordialmente“.

Salvatore Volpe

In Italia non mancano le colonnine, mancano prezzi più umani…

Risposta. Saremmo tentati di rispondere che così fan tutti, ma in realtà questo caro-prezzi nelle colonnine più potenti è tipico solo dell’Italia e di pochissime altre piazze in Europa. E, insistiamo, è uno dei motivi che fanno sì che da noi si vendano non più di 5 mila auto elettriche al mese, molto meno (anche come quote di mercato) di Francia, Germania e Regno Unito. Le colonnine ci sono, ma sono troppo care e il risparmio rispetto alle auto benzina-diesel è riservato solo a ci ha la possibilità di ricaricare a casa. Adesso la UE parla di incentivi non più per l’acquisto delle auto, ma per pagare meno la ricarica. Vedremo, ma in Italia c’è una certa freddezza su ipotesi come questa…