Anche in Thailandia targhe speciali per le BEV, e in Italia?







Anche la Thailandia vuole seguire l’esempio di numerosi Paesi al mondo – dalla Polonia al vicino San Marino – dove le auto elettriche si riconoscono per una targa diversa da quella termica. Il colore verde è la scelta più comune, ma il governo thailandese pensa al blu, e risponde all’esigenza di un controllo semplificato per garantire l’utilizzo corretto degli stalli di ricarica, ma pure gli interventi di sicurezza durante, per esempio, un incendio.

Paese sempre più elettrico: incentivi, produzione, targhe

Il Dipartimento dei Trasporti Terrestri thailandese sta preparando nuove norme che introdurrebbero targhe blu per le auto elettriche private e per i motocicli elettrici di nuova immatricolazione. Con il numero di veicoli elettrici in circolazione in costante aumento, le autorità puntano a renderli più facilmente identificabili dall’esterno. Ricordiamo il piano di incentivi da 600 milioni che mira a sostituire 80mila veicoli termici con quelli elettrici.

In Thailandia, l’adozione delle targhe blu avrebbe l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la rapidità di intervento in caso di emergenza: una chiara identificazione del veicolo permetterebbe alle squadre di soccorso di riconoscere subito la presenza di un mezzo elettrico dopo un incidente. Questa informazione preliminare aiuterebbe gli operatori a seguire le procedure specifiche per la gestione delle batterie e degli incendi, utilizzando fin da subito l’attrezzatura adeguata.

Nella stampa locale si sottolinea anche che una più veloce identificazione potrebbe inoltre agevolare futuri benefici per le BEV, come parcheggi dedicati, tariffe speciali per i pedaggi autostradali e accesso alle Zero Emission Zones.

Gli EV pubblici, i veicoli di servizio e quelli destinati a usi speciali manterrebbero i colori di targa già previsti per le rispettive categorie, ma con un contrassegno identificativo aggiuntivo.

Sul Bangkok Post si riporta la notizia e anche la dichiarazione del direttore del Dipartimento Sorapong Paitoonpong che spiega che «Il dipartimento non richiederà ai veicoli elettrici già registrati di passare alle nuove targhe. I proprietari potranno continuare a utilizzare normalmente le targhe attuali», ha dichiarato alla testata giornalistica nazionale. Pur se in modo diverso in tutto il mondo ci si muove verso questa direzione. E l’Italia? Cosa ne pensate?