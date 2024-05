Anche in ospedale colonnine usate da parcheggio

Anche in ospedale gli stalli delle colonnine vengono usate come parcheggio, senza riguardo per i parenti dei pazienti. Lo segnala Roberto, da Bergamo. Vaielettrico risponde. Per scriverci l’indirizzo mail è info@vaielettrico.it

Anche in ospedale non riesci a ricaricare per i soliti furbacchioni, possibile?

“Spettabile redazione, vorrei segnalare l’ennesimo parcheggio selvaggio di un’auto termica presso gli stalli di ricarica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Come al solito rispetto zero, nemmeno per eventuali pazienti provenienti da fuori regione e che magari necessitano di ricaricare per il rientro a casa dopo le visite. Cordiali saluti“. Roberto Rota

Gli stupidi non si fermano davanti a nulla, neppure con i posti riservati ai portatori di handicap

Risposta. La maleducazione non conosce limiti. Neanche quando ci si trova in un ospedale e, come fa notare giustamente Roberto, ci potrebbero essere persone che hanno assoluta necessità di ricaricare l’auto. Magari per riportare a casa pazienti che sono appena stati dimessi, tanto più che il Papa Giovanni XXIII è un grande ospedale che serve un’area molto vasta. A proposito di colonnine occupate indebitamente: un altro lettore ci scrive chiedendoci se la sosta nelle aree di ricarica è invece consentita alle auto dei portatori di handicap. Premesso che abbiamo il massimo rispetto per queste persone, a noi non risulta nulla del genere dal Codice della Strada. In genere i portatori di handicap sono invece vittime della prepotenza e del menefreghismo altrui, con gli stalli a loro riservati regolarmente occupati dai soliti imbecilli.

