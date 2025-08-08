Anche in montagna le ricariche ci sono, i distributori no. Sergio riporta (con foto) il caso della Valsesia, in alto Piemonte, dove trovi le colonnine laddove di distributori di pompe di benzina non c’è traccia. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Anche in montagna trovi colonnine ovunque: “Qui in Valsesia…”

“Continuo a leggere sui social che in Italia prendere l’auto elettrica è un suicidio: dove la ricarichi poi, se non ci sono le colonnine? A tal proposito vi riporto questa mia ultima espereinza di una vacanza in Valsesia, alto Piemonte, per la precisione in una valle laterale che si chiama Val Mastallone. L’ultimo distributore che trovi nella strada per arrivarci si trova a Varallo. Poi cominci a salire e di pompe di benzina non ce n’è più neppure mezza. Le ricariche, invece, ci sono: trovi una stazione dopo una decina di km, una Enel X da 22 kW, e una Eni Plenitude dopo altri 10 km, a Fobello, il paese dei Lancia. Qui le colonnine sono due, sempre da 22 kW, perennemente disponibili. Morale della favola: è vero che con l’auto a benzina hai un’autonomia più estesa, ma è anche vero che che vive quassù quando deve rifornire deve scendere a valle e farsi 20 km a scendere e 20 a salire. E realtà simili mi risulta che ci siano in altra vallate alpine“. Sergio Polli

Ormai siamo a quota 70 mila, e le installazioni continuano…

Risposta. Ci arrivano continuamente mail da lettori che segnalano la presenza di colonnine nei luoghi più impensabili, dalle stradine di montagna ai paesini di campagna nell’interno. A fine giugno eravamo arrivati a 67.561 punti di ricarica a uso pubblico in tutta Italia secondo di Motus-e, presto superemo quota 70 mila. E se in precedenza le colonnine erano concentrate soprattutto in alcune aree del Nord e a Roma, ormai le trovi veramente dappertutto, autostrada compresa. I distributori, invece, continuano a calare di numero. Senza contare che, per quel che riguarda le vacanze, molti automobilisti riescono a ricaricare agevolmente nelle strutture che li ospitano, hotel o agriturismi che siano.

