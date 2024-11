Anche in Germania vendite EV in calo

Anche in Germania vendite di auto elettriche in calo. Dopo Francia e Italia, il maggior mercato continentale annuncia un ottobre in flessione: quota al 15,3%.

Marcia indietro anche in Germania: quota al 15,3%, leader la Skoda Enyaq

Rispetto all’ottobre del 2023 il mercato tedesco delle elettriche ha perso l’1,8% di quota (era al 17,1%). È il decimo mese consecutivo in calo, dopo la cancellazione degli incentivi decisa dal governo Scholz alla fine dello scorso anno.

I numeri restano comunque consistenti, dato che le EV immatricolate il mese scorso sono state 35.491 e la quota di mercato è quasi quattro volte quella italiana: il 15,3% contro il 4,0% del nostro Paese. Quanto alle auto più vendute, c’è da registrare una battuta d’arresto di Tesla, che peraltro tende a concentrare le consegne nell’ultima parte dei trimestri.

E così ci sono tre modelli del gruppo Volkswagen sul podio, con la Skoda Enyaq prima con 3.312 consegne, davanti alla VW ID.7 (2.427) e all’accoppiata ID.4/ID.5 (2.174). In aumento le vendite di ibride plug-in, dal 7,5% dell’ottpbre 2023 all’8,3% (19.337 consegne).

I dati tedeschi confermano che, a livello europeo, ottobre è stato un mese complicato per chi vende auto elettriche. Dell’Italia abbiamo detto, con le immatricolazioni scese a poco più di 5 mila unità (5.067 per la precisione), dalle 5.803 dell’ottobre 2023.

Ma anche la Francia ha innestato la retromarcia, con le elettriche scese al 15,4% (20.900 immatricolazioni) contro il 16,7% del luglio dell’anno scorso. Dopo un anno difficile come questo, a livello europeo gli occhi sono già puntati sul 2025, con i nuovi obbiettivi di vendita per le auto a zero emissioni imposti dalla UE. Stiamo parlando, in pratica, di un’auto nuova su quattro, con pesanti multe per i costruttori che non raggiungono l’obbiettivo.

La Germania aveva già annunciato il ripristino degli incentivi, ma la crisi di governo (con elezioni a fine febbraio) rimette tutto in discussione. Buio profondo sull’Italia, mentre la Francia deciderà nelle settiamane prossime il da farsi.

