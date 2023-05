Anche il Superbollo ha i giorni contati

Anche il Superbollo per le auto più potenti ha i giorni contati. La maggioranza di centro-destra sembra orientata a cancellarlo, considerandolo un tributo inutile.

Anche il Superbollo tra i micro-tributi inutili: ecco quanto costa Mentre in tutta Europa si punta a incentivare le auto meno inquinanti, se non a emissioni zero, in Italia il governo sembra orientato ad aiutare chi compra le auto più potenti. E costose, naturalmente, oltre che con maggiori emissioni. L’esecutivo considera il superbollo una delle “microtasse” che val la pena eliminare una volta per tutte. Cancellando l’importo extra dovuto dai possessori di auto di potenza superiore a 185 kW. Questi ultimi sono tenuti a versareUna 20 euro per ogni kW che supera appunto quota 185. Non sono bruscolini. Nel caso di un’autovettura con potenza pari a 250 kW, secondo le stime del Corriere, l’importo da azzerare sarebbe di circa 1.300 euro. Un salasso a cui sono sottoposti non solo i proprietari di auto sportive, ma anche chi guida uno dei tanti grandi Suv in circolazione. La tassa fu introdotta nel 1976 sui diesel, abolita nel 2005 e parzialmente reintrodotta nel 2007. Secondo il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è tempo di eliminarla di nuovo. “Ha distrutto l’auto sportiva italiana” (ma non è vero…)

“Tenuto conto delle parole, prima del viceministro Leo e oggi del ministro Salvini, spero sia possibile, in tempi brevi, trasformare concretamente le intenzioni in realta‘”. Cosi’ sullo stop al Superbollo auto, Andrea de Bertoldi (FdI), componente della commissione Finanze di Montecitorio. “Mi impegnero’, quindi – preannuncia in una nota – a presentare un emendamento specifico in modo da porre fine ad un’imposizione inutile e meramente populista. Frutto della demagogia sinistroide che ha caratterizzato i precedenti governi. L’eliminazione del superbollo, che ha distrutto il settore delle auto sportive in Italia, rappresenta un’opportunità per l’automotive di riconquistare nuovi spazi di mercato. E, per gli appassionati, di poter finalmente coronare i propri sogni. Il tutto peraltro senza penalizzare l’erario, ma anzi determinando in prospettiva maggiori introiti dovuti alla ripresa del settore“. Forse Bertoldi non lo sa, ma aziende come Ferrrari, Maserati e Lamborghini scoppiano di salute: altro che distrutte.

