Anche il Giro d’Italia parcheggia nelle ricariche, come mostrano le foto che ci ha girato Mirko da Forte dei Marmi. Troppo comodo, anche se il parcheggio a fianco era mezzo vuoto. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Anche il Giro… / 10 stalli occupati nel Supercharger di Forte dei Marmi

“Mi trovavo a caricare al Supercharger di Forte dei Marmi (Lucca), che si trova in posizione strategica ad un passo dall’uscita autostradale Versilia della A12. Quando, entrando nel parcheggio, ho trovato diversi automezzi delle squadre del giro d’Italia ad occupare parte degli stalli dedicati alla ricarica.

Da un rapido conteggio, erano stati occupati 8 stalli da una squadra (come vi mostro in foto) e altri due da auto in sosta (seconda foto), per un totale di 10 stalli. Questo Supercharger è molto trafficato, forse il lunedì è un po’ meno frequentato, fortunatamente. Va detto anche che l’hotel che ospita il Supercharger è dotato di un ampio parcheggio, che era parzialmente vuoto. Ma a chi ha occupato gli stalli di ricarica non è importato molto… Viva il Giro! Saluti“. Mirko Isetta

La Corsa Rosa è un evento eccezionale, ma un po’ più di rispetto non guasterebbe