Anche i Superchager occupati da abusivi

Anche i Supercharger occupati da abusivi con l’auto parcheggiata: la segnalazione ci arriva dalla ricarica Tesla di Telgate, in Lombardia. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Anche i Supercharger occupati dai soliti maleducati: “Che schifo”

“S iamo alle solite, mi reco al nuovo Supercharger di Tesla a Telgate, in provincia di Bergamo, subito fuori il casello di Grumello, con annesso distributore benzine e fastfood. E questa è la situazione desolante: devo ricaricare la mia #1 Brabus e sono più i posti occupati da vetture termiche che elettriche. Poi ci lamentiamo che per le strade e nelle città rubano, uccidono, continuano a scoppiare nuove guerre… Ma se tutti cominciassero ad essere educati con un poco di senso civico, i problemi sopracitati sarebbero almeno la metà. Ripeto: che schifo. Grazie per l’attenzione “. Maurizio Vercesi

Un malcostume che spaventa i potenziali acquirenti di EV

Risposta. Sembrava che i Superchager fossero abbastanza indenni del problema dell'occupazione abusiva degli stalli di ricarica. Ma ora cominciano ad arrivare segnalazioni di auto in sosta (vietata e da multare, secondo Codice) anche da chi frequenta le ricariche Tesla. Bisognerebbe che a chi viola la legge fosse fatto presente che sta recando un duplice danno. Il primo a chi vorrebbe rifornire la sua auto ed è impossibilitato a farlo. Il secondo a chi ha fatto l'investimento (diverse centinaia di migliaia di euro) per installare una stazione come questa ed è impossibilitato a farla funzionare e incassare. Purtroppo le varie Polizie Locali raramente intervengono a reprimere questi comportamenti scorretti, che contribuiscono a tenere molte persone lontane dell'auto elettrica. Come dimostra la testimonianza di un altro lettore in questo articolo.