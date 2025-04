Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Anche i piccoli Comuni sono contro l’elettrico? Sembra di sì, a leggere la mail di Claudio da un paesino dei Castelli Romani, che ha spostato la ricarica nell’are del mercato. Vaielettrico risponde. L’indirizzo mail per scriverci: info@vaielettrico.it

Anche i piccoli Comuni… / “Ora paghi il parcheggio sulle strisce blu”

“D a alcuni mesi sono possessore di una stupenda Tesla Model 3. Fino al mese scorso nel mio Comune, Colonna, un piccolo paesino dei Castelli Romani, era possibile parcheggiare senza pagare il tagliandino delle strisce Blu. Dopo le elezioni e la riconferma del Sindaco, supportato dal Partito Democratico, apertamente schierato per la transizione ecologica, sono cambiate alcune cose. Ad oggi, oltre ai parcheggi a pagamento sulle strisce blu in tutto il comune che già erano presenti, hanno esteso il pagamento alle auto elettriche anche nei parcheggi di scambio della stazione ferroviaria. Ora, capisco che i Comuni devono fare cassa. Ma non riesco a capire la scelta di non far lasciare i mezzi di proprietà per allentare il traffico (meno inquinamento anche acustico) per prediligere i mezzi pubblici. Soprattutto per chi viene da fuori Roma “ .

E la ricarica di Enel X è inaccessibile quando c’è il mercato, che senso ha?

“ Inoltre il nostro sindaco ha permesso l’installazione di una colonnina EnelX a ricarica rapida nella strada principale, dove esiste un parcheggio in una piazzetta. Ultimamente ha avuto l’idea di spostare il mercato settimanale proprio dove è la colonnina di ricarica, risultando non utilizzabile durante le ore di mercato. Ora mi chiedo: qual’è il senso di proclamarsi Green da parte di un sindaco che era propositivo verso il fotovoltaico, tanto da voler inizialmente fare impianti fotovoltaici a benefici di tutta la comunità? Che senso ha fare installare delle colonnine per poi non averle sempre a disposizione? Che senso ha far pagare dei parcheggi in aree di scambio (anche alle auto elettriche quando nel Comune ci sono al massimo tre possessori)? Mi sorge il dubbio che sia più una presa di posizione contro l’elettrico che una scelta ponderata e condivisa. Mi chiedo: quanti Comuni in Italia oltre al mio hanno fatto scelte come quelle descritte? ” Massimiliano Di Claudio

Di colonnine imprigionate è piena l’Italia. E anche i piccoli Comuni…

Risposta . Purtroppo il caso di Colonna non è isolato. Sono ormai decine le segnalazioni che abbiamo ricevuto e pubblicato di Comuni che fanno installare le colonnine in spazi che poi diventano periodicamente irraggiungibili. Chi le posiziona dove poi ci sono sagre e pranzi all’aperto, chi (come in questo caso) nella piazza del mercato settimanale. E chi le transenna per far spazio all’albero di Natale…Il risultato è che la ricarica risulta libera dalle app, ma quando si arriva a destinazione si scopre che è inutilizzabile perché ‘imprigionata’. In questo Destra e Sinistra pari sono, perché abbiamo registrato vicende di queste tipo in Comuni di tutti i colori politici. Quanto al far pagare la sosta alle auto elettriche, anche qui sono diversi i casi di centri che hanno fatto marcia indietro, anche sotto la spinta di proteste di vario tipo. Era un piccolo incentivo ad acquistare auto che non inquinano, nell’interesse di tutti, ma viviamo in tempi in cui dell’aria che respiriamo sembra che nessuno si interessi più.