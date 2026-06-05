Anche Grillo boccia la giunta sarda sulle rinnovabili







Anche Grillo boccia Alessandra Todde e la sua politica energetica per la Sardegna: “Blocca di fatto le rinnovabili”. L’Elevato si ritrova sulla stessa linea delle principali associazioni ambientaliste. Ma anche di Angelo Bonelli, leader dei Verdi, e di numerosi ricercatori. A difendere la presidente sarda restano Stefano Patuanelli e Giuseppe Conte, leader dei Cinque Stelle. Mentre il centrodestra isolano si mimetizza per capitalizzare politicamente la situazione. Assordante, invece, il silenzio del PD nazionale.

Anche Grillo attacca: “Si critica il nucleare, ma si fermano le rinnovabili”

Legambiente, WWF, Greenpeace e lo stesso Bonelli – leader dei Verdi – non sono certo antagonisti del centrosinistra o del Campo Largo. Anzi. Per questo si può comprendere l’astio di Beppe Grillo, ma non si può negare né il suo ruolo da pioniere – pur con qualche ingenuità – né la sua coerenza sui temi energetici. Il suo post, che rilancia l’articolo di un docente universitario ospitato nel suo blog, non appare quindi come una ripicca, ma come la prosecuzione di una posizione storica e riconoscibile.

«Il cosiddetto campo largo (Partito di Oz, PD, AVS, Stefano Patuanelli e soprattutto Matteo Renzi, non scordiamolo) critica il Governo sul nucleare, ma poi blocca di fatto le rinnovabili, con il caso emblematico della Sardegna».

Tutti – e giustamente – criticano l’approccio pro‑nucleare del Governo. Molto chiaro anche oggi Matteo Salvini: «Basta con i “no” al progresso e allo sviluppo. Il nucleare non è una scelta: è un obbligo. Avanti tutta». Ed è proprio qui che si apre il nodo politico: senza una produzione consistente da rinnovabili, i nuclearisti avranno gioco facile.

Le rinnovabili come strumento di sviluppo

Beppe Grillo ripete quello che ha sempre sostenuto rivolgendosi agli ex compagni di viaggio. «Eppure, le rinnovabili in Sardegna non sono un costo, ma un’opportunità di crescita per l’isola: da qui al 2050 potrebbero portare ricchezza per 9 miliardi, oltre 140.000 Unità di Lavoro Annue e ben 12.000 posti di lavoro stabili grazie solo alle esigenze di amministrazione e manutenzione». Cita i numeri del contributo di Marco Bella, ricercatore in Chimica Organica all’Università Sapienza di Roma. Il testo oltre la critica politica riprende lo studio del Politecnico di Milano insieme alle università di Padova e Cagliari che documenta come la Sardegna potrebbe creare lavoro con le rinnovabili.

Quello che non c’è e fa scappare via tantissimi giovani sardi. Senza dimenticare che più impianti di rinnovabili possono portare alla chiusura delle due centrali a carbone, la loro vita è stata prorogata di recente al 2038, e lo stop al metanodotto che secondo Arera avrà un impatto significativo sulle tasche dei sardi.

L’intervista di Todde alla Stampa e la campagna di diffamazione

Jacopo Gasparetti si occupa di comunicazione per la Todde già dal suo incarico come viceministra di Draghi. Ed è stato tra i primi a rispondere al comico postando l’intervista della presidentessa al quotidiano La Stampa. Cosa dice al giornale piemontese? «C’è una campagna di diffamazione, raccontano bugie, parlano senza conseguenze e senza ragione».

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Che la destra faccia opposizione è normale dialettica politica, ma le critiche firmate da Bonelli, Legambiente, Greenpeace, WWF come vogliamo definirle? E i ragazzi sardi di Fridays for Future che scrivono: «La giunta regionale si pone dunque in continuità con la precedente amministrazione, dimostrando ancora una volta di non voler affrontare seriamente la transizione energetica». Per continuare con «La Sardegna ha bisogno di un piano energetico davvero sostenibile, basato sulle energie rinnovabili, non di nuovi progetti che contribuiscono al riscaldamento globale e alla dipendenza energetica».

C’è qualcosa che non torna nella narrazione dell’amministrazione regionale. Dicono che i 240 km destinati alle aree idonee sarde permettono di avere 20 GW di energia pulita, circa tre volte in più dell’obiettivo al 2030. Bene. Ma il piano di metanizzazione? Si parla di necessità dell’industria, ma la situazione sul quel fronte è critica e gli industriali di Oristano hanno pure contestato l’opera, e basta guardare le offerte commerciali per case e uffici per capire che invece di puntare sulla Direttiva Case Green e la decarbonizzazione degli edifici lo scenario è la metanizzazione degli edifici. Quindi non esageriamo con le rinnovabili.

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