Anche Gerry Scotti ridicolizza l'auto elettrica. Dopo il contestato "test" di consumi e ricarica visto su Rete 4, un lettore ci segnala le parole di uno dei volti più noti di Canale 5 e di Mediaset.

Anche Gerry Scotti all’attacco, parlando di macchine per ricchi viziati

“Segnalo che ieri sera alla gogna mediatica contro le auto elettriche si è aggiunto anche Gerry Scotti. Dopo le solite frasi di rito riguardanti: tempi di ricarica, difficoltà per chi non ha box auto a casa, l’obbligo di possedere un cavo per ricaricare, … ha aggiunto una frase veramente offensiva. LE AUTO ELETTRICHE SAREBBERO MACCHINE PER RICCHI VIZIATI. Questo mi sembra davvero troppo! Sono possessore con mia moglie di impianto fotovoltaico (costruito nel 2020) ed auto elettrica (Volvo EX30) dal 1 agosto 2024. E siamo entrambi insegnanti con un bambino di 10 anni da crescere. È possibile che entrambi siamo viziati, dato che il giudizio lo dovrebbero fare altri e non io su me stesso, ma certamente non siamo ricchi. Per arrivare a quegli acquisti, che ci hanno permesso una notevole autonomia energetica e di mobilità, abbiamo fatto dei sacrifici. E soprattutto delle scelte (per esempio diminuire i giorni di vacanza negli ultimi anni oppure uscire a cena qualche volta di meno)“.

Anche Gerry Scotti…/ “L’ho sempre ammirato, spero che si ricreda”

“Vedo, invece, molto spesso tanti ‘figli di papà’ scarrozzare con macchinoni che fanno brum brum. Sono molto deluso e amareggiato perchè in Italia siamo riusciti a rendere politico e, peggio ancora, con tifo da squadra, qualche cosa che dovrebbe unire tutti: LA SALUTE DEL MONDO E LA PULIZIA DELL’ARIA CHE RESPIRIAMO. Spero di cuore che Gerry Scotti, personaggio televisivo che ho sempre seguito ed ammirato, possa rendersi conto di quello che ha detto. E magari rivedersi dalle frasi pronunciate. Un caro saluto e tanti auguri di un buon Natale a tutti“. Mattia

Ma perché Mediaset annunciò che la sua flotta sarebbe diventata elettrica (con Enel X partner)?

Risposta. La cosa curiosa in tutti questi attacchi delle reti Mediaset all’auto elettrica (il primo a scatnarsi è stato l’indimenticabile Nicola Porro) è questo dettaglio di cui nessuno parla. Ovvero il fatto che non più tardi di due anni fa la stessa Mediaset annunciò con enfasi che la sua flotta sarebbe diventata elettrica, grazie a un accordo con Enel X. Con una dotazione di ben 210 ricariche, nelle varie sedi, composta di Juice Box in AC da 22 kW e da colonnine DC da 60 kW. Ora, qualcuno a Cologno ha commesso un errore. O i responsabili delle auto aziendali, optando per auto per ricchi viziati. O i vari Porro, Del Debbio e ora Gerry Scotti che sparano a zero sull’auto elettrica, in modo anche sprezzante. Poi ognuno può dare il giudizio che vuole. Ma un po’ di rispetto per chi, come Mattia, ha scelto di non inquinare e di auto-produrre almeno una parte dell’energia che consuma non guasterebbe.