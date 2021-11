Anche Ford incorona Tesla: le sue elettriche sono il top

Anche Ford, come Volkswagen, incorona Tesla: il n.1 Jim Farley in un incontro interno ha detto che l’azienda di Elon Musk produce veicoli elettrici meglio di chiunque altro. E che bisogna prenderne atto.

Anche Ford incorona Tesla: “Sono i più bravi, prendiamone atto e studiamoli”

Sono coming out stupefacenti per chi conosce il mondo dell’auto: i CEO dei grandi marchi difficilmente parlano della concorrenza. E se lo fanno, non è certo per lodarla. Ora siamo invece siamo al bis, e che bis: stiamo parlando di una della Big Three di Detroit, costretta ad ammettere che Tesla “do it better“. Parole, quelle di Farley, molto simili a quelle usate dal collega Herbert Diess in Germania una settimana fa e capaci di creare un bel mal di pancia ai piani alti del Gruppo VW. “Dobbiamo riflettere sulla creazione di valore di cui stata capace Tesla, sul valore delle sue azioni. Hanno risorse e persone intelligenti, la Model 3 è ora il veicolo più venduto in Europa, in assoluto, non solo tra le elettriche. Vanno a tavoletta“, ha detto Farley. “È stata l’auto più venduta nel Regno Unito. Nella maggior parte dei mesi, è il veicolo più venduto in California. Non solo nell’elettrico. Se vogliamo avere successo, non possiamo più ignorare questa sfida“.

Anche Ford incorona Tesla: “Fanno tutto facile, a partire dall’acquisto: 3 click e…”

Farley è poi passato a elencare i punti di forza dell’azienda di Fremont, esortando i suoi a farlo a loro volta: “Studiate Tesla, perché stanno facendo quello che stanno facendo e che cosa possiamo imparare da loro“, ha raccomandato ai top manager Ford. “Primo, hanno un modello di vendita diretto… Non c’è nessuno in mezzo. Lo rendono così facile. Tre o quattro click per configurare l’auto, senza tante complessità per consegnarlo poi al cliente. Prezzo semplice e non negoziabile. Un ampio sistema di prenotazione e un servizio da remoto“. Secondo punto, forse il più importante: l’esperienza di Tesla nei motori elettrici, con la capacità di massimizzare l’uso dell’elettronica. Nessuno lo fa meglio di loro secondo il n.1 Ford. E i clienti pagano meno per batterie che sono migliori della concorrenza.

Il segreto? “Semplicità e ossessione di migliorare sempre”

“La loro ossessione dopo il lancio del veicolo, è migliorare l’esperienza del cliente, riprogettare i componenti elettronici. Semplificare, affinare la qualità in base ai dati provenienti dalle auto su come le persone le usano effettivamente“. Così, spiega Farley, risolvono i problemi più difficili in Tesla. E gestiscono ogni elettrone in modo che possano essere i più efficienti possibile nella gestione della batteria. Il terzo punto, infine, è la semplicità di Tesla, che consente di “scalare” velocemente ed economicamente. La complessità è minima, rispetto ai costruttori tradizionali, sia nei processi di produzione, sia nel prodotto finale. Le gamme offerte ai clienti sono semplici, gli allestimenti limitatissimi. Ciò consente di ridurre continuamente i costi, con una quantità di personale infinitamente più contenuta. Un altro pianeta insomma, in cui hanno ripensato le auto in modo totalmente diverso da quel che si faceva finora sulla Terra.

